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قيادة التحالف: عمل إرهابي يستهدف مطار أبها الدولي وإصابة 26 مدنياً

بثها مسافرون.. فيديوهات من أرض مطار أبها تصدم الحوثيين وتكشف كذبهم

أظهرت سير العمل داخل الصالات وكأن شيئاً لم يحدث.. ووجود أمير المنطقة

صدمت الفيديوهات التي بثها المسافرون عبر مطار أبها، فجر اليوم، الحوثيين بعد أن استبشروا بانتصاراتهم الوهمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وبث المسافرون الفيديوهات من داخل المطار والتي أوضحت سير العمل بشكل طبيعي وكأنه لم يحدث شيء. وكانت قد أعلنت هيئة الطيران المدني أن حركة الطيران في مطار أبها تسير بشكل طبيعي.
وبث مقطع لوجود أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز صباح اليوم بمطار أبها الدولي؛ وذلك للوقوف ميدانياً على أحداث الهجوم الإرهابي الذي نفذته المليشيا الحوثية.
وكانت قد أعلنت المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران عبر وسائل إعلامها، مسؤوليتها الكاملة عن هذا العمل الإرهابي باستخدام صاروخ (كروز) -على حد زعمها- ما يمثل اعترافاً صريحاً ومسؤولية كاملة باستهداف الأعيان المدنية والمدنيين، والتي تعنى بحماية خاصة بموجب القانون الدولي الإنساني.

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بثها مسافرون.. فيديوهات من أرض مطار أبها تصدم الحوثيين وتكشف كذبهم
سبق

صدمت الفيديوهات التي بثها المسافرون عبر مطار أبها، فجر اليوم، الحوثيين بعد أن استبشروا بانتصاراتهم الوهمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وبث المسافرون الفيديوهات من داخل المطار والتي أوضحت سير العمل بشكل طبيعي وكأنه لم يحدث شيء. وكانت قد أعلنت هيئة الطيران المدني أن حركة الطيران في مطار أبها تسير بشكل طبيعي.
وبث مقطع لوجود أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز صباح اليوم بمطار أبها الدولي؛ وذلك للوقوف ميدانياً على أحداث الهجوم الإرهابي الذي نفذته المليشيا الحوثية.
وكانت قد أعلنت المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران عبر وسائل إعلامها، مسؤوليتها الكاملة عن هذا العمل الإرهابي باستخدام صاروخ (كروز) -على حد زعمها- ما يمثل اعترافاً صريحاً ومسؤولية كاملة باستهداف الأعيان المدنية والمدنيين، والتي تعنى بحماية خاصة بموجب القانون الدولي الإنساني.

12 يونيو 2019 - 9 شوّال 1440
02:26 PM

بثها مسافرون.. فيديوهات من أرض مطار أبها تصدم الحوثيين وتكشف كذبهم

أظهرت سير العمل داخل الصالات وكأن شيئاً لم يحدث.. ووجود أمير المنطقة

A A A
فهد كاملي - الحد الجنوبي
7
22,720

صدمت الفيديوهات التي بثها المسافرون عبر مطار أبها، فجر اليوم، الحوثيين بعد أن استبشروا بانتصاراتهم الوهمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وبث المسافرون الفيديوهات من داخل المطار والتي أوضحت سير العمل بشكل طبيعي وكأنه لم يحدث شيء. وكانت قد أعلنت هيئة الطيران المدني أن حركة الطيران في مطار أبها تسير بشكل طبيعي.
وبث مقطع لوجود أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز صباح اليوم بمطار أبها الدولي؛ وذلك للوقوف ميدانياً على أحداث الهجوم الإرهابي الذي نفذته المليشيا الحوثية.
وكانت قد أعلنت المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران عبر وسائل إعلامها، مسؤوليتها الكاملة عن هذا العمل الإرهابي باستخدام صاروخ (كروز) -على حد زعمها- ما يمثل اعترافاً صريحاً ومسؤولية كاملة باستهداف الأعيان المدنية والمدنيين، والتي تعنى بحماية خاصة بموجب القانون الدولي الإنساني.

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