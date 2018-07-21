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القيادة تهنئ الرئيس الجزائري بمناسبة فوز منتخب بلاده بكأس أمم إفريقيا

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة لرئيس الدولة في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عبدالقادر بن صالح؛ بمناسبة فوز منتخب بلاده لكرة القدم ببطولة الأمم الإفريقية 2019م.

وأعرب الملك المفدى -باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية- عن أجمل التهاني وأطيب التمنيات بالمزيد من النجاح لفخامته، ولشعب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيق التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة لفخامة رئيس الدولة في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عبدالقادر بن صالح؛ بمناسبة فوز منتخب بلاده لكرة القدم ببطولة الأمم الإفريقية 2019م.

وأعرب سمو ولي العهد عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والنجاح له وللشعب الجزائري الشقيق.

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القيادة تهنئ الرئيس الجزائري بمناسبة فوز منتخب بلاده بكأس أمم إفريقيا
سبق

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة لرئيس الدولة في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عبدالقادر بن صالح؛ بمناسبة فوز منتخب بلاده لكرة القدم ببطولة الأمم الإفريقية 2019م.

وأعرب الملك المفدى -باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية- عن أجمل التهاني وأطيب التمنيات بالمزيد من النجاح لفخامته، ولشعب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيق التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة لفخامة رئيس الدولة في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عبدالقادر بن صالح؛ بمناسبة فوز منتخب بلاده لكرة القدم ببطولة الأمم الإفريقية 2019م.

وأعرب سمو ولي العهد عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والنجاح له وللشعب الجزائري الشقيق.

20 يوليو 2019 - 17 ذو القعدة 1440
11:04 PM

القيادة تهنئ الرئيس الجزائري بمناسبة فوز منتخب بلاده بكأس أمم إفريقيا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة لرئيس الدولة في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عبدالقادر بن صالح؛ بمناسبة فوز منتخب بلاده لكرة القدم ببطولة الأمم الإفريقية 2019م.

وأعرب الملك المفدى -باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية- عن أجمل التهاني وأطيب التمنيات بالمزيد من النجاح لفخامته، ولشعب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيق التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة لفخامة رئيس الدولة في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عبدالقادر بن صالح؛ بمناسبة فوز منتخب بلاده لكرة القدم ببطولة الأمم الإفريقية 2019م.

وأعرب سمو ولي العهد عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والنجاح له وللشعب الجزائري الشقيق.

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