بلدية ينبع تعلن عزمها إزالة سوق الخضار الحالي تمهيداً لافتتاح "المركزي"

دعت جميع المستأجرين إلى مراجعة إدارة الاستثمار بالبلدية لتحديث البيانات

أعلنت بلدية محافظة ينبع لجميع المستأجرين للمحال والبسطات بسوق الخضار، اعتزامها إزالة السوق الحالي، وذلك لقرب افتتاح سوق الخضار المركزي؛ داعية جميع المستأجرين إلى مراجعة إدارة الاستثمار بالبلدية لتحديث البيانات والوقوف على الإعدادات الواجب اتباعها للتسجيل بالسوق الجديد قبل نهاية يوم الخميس المقبل.

من جهة أخرى، أغلقت بلدية محافظة ينبع مطعماً مخالفاً للاشتراطات الصحية وضبطت عدداً من المخالفات في محال متعلقة بالصحة العامة والمنشآت الغذائية تفتقر لأدني الاشتراطات الصحية، وتم تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات بحق المخالفين منهم.

وواصلت وكالة البلدية للخدمات ممثلة بقسم صحة البيئة جولاتها الرقابية على المطاعم والمنشآت الغذائية بالمحافظة؛ حيث تم ضبط عدد من المخالفات، منها تدني مستوى النظافة وعدم التزام العمالة بالزي، إضافة إلى وجود لحوم مجهولة المصدر وأطعمة محضّرة من اليوم السابق؛ حيث تم إغلاق المنشأة وتطبيق لائحة الغرامات بحق المخالفين.