"الصحة": تسجيل 334 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 349 خلال الـ24 ساعة الماضية
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء 17 فبراير 2021، تسجيل 334 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 373702 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 349 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 364646 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 4 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6445 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2611 والحالات الحرجة 480 حالة.
"الصحة": تسجيل 334 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 349 خلال الـ24 ساعة الماضية
عبدالله البرقاوي
سبق
2021-02-17
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء 17 فبراير 2021، تسجيل 334 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 373702 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 349 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 364646 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 4 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6445 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2611 والحالات الحرجة 480 حالة.
17 فبراير 2021 - 5 رجب 1442
03:39 PM
"الصحة": تسجيل 334 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 349 خلال الـ24 ساعة الماضية
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء 17 فبراير 2021، تسجيل 334 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 373702 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 349 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 364646 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 4 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6445 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2611 والحالات الحرجة 480 حالة.