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تدشين "مجتمع تطوير طهاة جازان" برئاسة "الشيف هاني"

بالتعاون مع أمانة المنطقة

دشَّن فريق العمل برئاسة رئيس ومؤسس مجتمع تطوير طهاة المملكة العربية السعودية، الدكتور شيف هاني محمد زين، مجتمع تطوير طهاة منطقة جازان، وذلك بالتعاون مع أمانة المنطقة، وغرفة جازان، ومكتب وزارة الرياضة بالمنطقة.

وتم التدشين استكمالاً لجهود فريق مجلس إدارة مجتمع تطوير طهاة المنطقة الجنوبية - جازان، بقيادة رئيس المجلس حسين خبراني.

وعلى هامش التدشين عُقدت ورشة عمل، تضمنت التعريف بمجتمع تطوير طهاة السعودية، وفرص الاستثمار في طاقات الشباب، وتنمية الشباب، وزيادة فرص العمل، وتطوير وتعليم وتثقيف المجتمع في علوم وفنون الطهي.

وساهم في أعمال الورشة عدد من أعضاء الغرفة التجارية بجازان، على رأسهم رئيس مجلس الغرفة التجارية خالد الصائغ، والأمين العام للغرفة التجارية الدكتور ماجد الجوهري، إضافة إلى مشاركة عدد من شباب وشابات المنطقة. كما قام فريق العمل بعدد من الزيارات لإمارة منطقة جازان.

من جهته، أشاد رئيس ومؤسس مجتمع تطوير طهاة السعودية، الدكتور شيف هاني محمد زين، بخطوة تدشين مجتمع تطوير طهاة منطقة جازان، وقال: "إن هذا الوطن الغالي ينعم بالرخاء والاهتمام بمشاريع التنمية الاقتصادية والإنسانية، وإحياء التراث والاستثمار في طاقات الشباب". مضيفًا بأن "هذا يعد من أفضل الاستثمارات، وذلك بفضل ولاة الأمر".

وقال رئيس مجتمع تطوير المنطقة الجنوبية حسين خبراني إنه يتمنى أن يرى "أبناء وبنات جازان متوَّجين على المنصات العالمية بأطباق المنطقة التراثية الفاخرة التي تعكس حضارة بلدنا الغالي".

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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تدشين "مجتمع تطوير طهاة جازان" برئاسة "الشيف هاني"
سبق

دشَّن فريق العمل برئاسة رئيس ومؤسس مجتمع تطوير طهاة المملكة العربية السعودية، الدكتور شيف هاني محمد زين، مجتمع تطوير طهاة منطقة جازان، وذلك بالتعاون مع أمانة المنطقة، وغرفة جازان، ومكتب وزارة الرياضة بالمنطقة.

وتم التدشين استكمالاً لجهود فريق مجلس إدارة مجتمع تطوير طهاة المنطقة الجنوبية - جازان، بقيادة رئيس المجلس حسين خبراني.

وعلى هامش التدشين عُقدت ورشة عمل، تضمنت التعريف بمجتمع تطوير طهاة السعودية، وفرص الاستثمار في طاقات الشباب، وتنمية الشباب، وزيادة فرص العمل، وتطوير وتعليم وتثقيف المجتمع في علوم وفنون الطهي.

وساهم في أعمال الورشة عدد من أعضاء الغرفة التجارية بجازان، على رأسهم رئيس مجلس الغرفة التجارية خالد الصائغ، والأمين العام للغرفة التجارية الدكتور ماجد الجوهري، إضافة إلى مشاركة عدد من شباب وشابات المنطقة. كما قام فريق العمل بعدد من الزيارات لإمارة منطقة جازان.

من جهته، أشاد رئيس ومؤسس مجتمع تطوير طهاة السعودية، الدكتور شيف هاني محمد زين، بخطوة تدشين مجتمع تطوير طهاة منطقة جازان، وقال: "إن هذا الوطن الغالي ينعم بالرخاء والاهتمام بمشاريع التنمية الاقتصادية والإنسانية، وإحياء التراث والاستثمار في طاقات الشباب". مضيفًا بأن "هذا يعد من أفضل الاستثمارات، وذلك بفضل ولاة الأمر".

وقال رئيس مجتمع تطوير المنطقة الجنوبية حسين خبراني إنه يتمنى أن يرى "أبناء وبنات جازان متوَّجين على المنصات العالمية بأطباق المنطقة التراثية الفاخرة التي تعكس حضارة بلدنا الغالي".

22 أغسطس 2021 - 14 محرّم 1443
11:18 PM

تدشين "مجتمع تطوير طهاة جازان" برئاسة "الشيف هاني"

بالتعاون مع أمانة المنطقة

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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دشَّن فريق العمل برئاسة رئيس ومؤسس مجتمع تطوير طهاة المملكة العربية السعودية، الدكتور شيف هاني محمد زين، مجتمع تطوير طهاة منطقة جازان، وذلك بالتعاون مع أمانة المنطقة، وغرفة جازان، ومكتب وزارة الرياضة بالمنطقة.

وتم التدشين استكمالاً لجهود فريق مجلس إدارة مجتمع تطوير طهاة المنطقة الجنوبية - جازان، بقيادة رئيس المجلس حسين خبراني.

وعلى هامش التدشين عُقدت ورشة عمل، تضمنت التعريف بمجتمع تطوير طهاة السعودية، وفرص الاستثمار في طاقات الشباب، وتنمية الشباب، وزيادة فرص العمل، وتطوير وتعليم وتثقيف المجتمع في علوم وفنون الطهي.

وساهم في أعمال الورشة عدد من أعضاء الغرفة التجارية بجازان، على رأسهم رئيس مجلس الغرفة التجارية خالد الصائغ، والأمين العام للغرفة التجارية الدكتور ماجد الجوهري، إضافة إلى مشاركة عدد من شباب وشابات المنطقة. كما قام فريق العمل بعدد من الزيارات لإمارة منطقة جازان.

من جهته، أشاد رئيس ومؤسس مجتمع تطوير طهاة السعودية، الدكتور شيف هاني محمد زين، بخطوة تدشين مجتمع تطوير طهاة منطقة جازان، وقال: "إن هذا الوطن الغالي ينعم بالرخاء والاهتمام بمشاريع التنمية الاقتصادية والإنسانية، وإحياء التراث والاستثمار في طاقات الشباب". مضيفًا بأن "هذا يعد من أفضل الاستثمارات، وذلك بفضل ولاة الأمر".

وقال رئيس مجتمع تطوير المنطقة الجنوبية حسين خبراني إنه يتمنى أن يرى "أبناء وبنات جازان متوَّجين على المنصات العالمية بأطباق المنطقة التراثية الفاخرة التي تعكس حضارة بلدنا الغالي".

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