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"واتساب" تقدم تقنية استثنائية لمن يرغب في التحويل من "آيفون" إلى "أندرويد"

طرحت شركة "جوجل" الأمريكية تقنية استثنائية لمستخدمي نظام تشغيل "أندرويد 12"، خاصة بمن يرغب في تحويل حسابه على منصة التراسل المشفر "واتساب" من هواتف "آيفون" إلى هواتف "أندرويد".

ويسمح "أندرويد 12" -بحسب ما نشره موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص- لأصحاب "واتساب"، بنقل أرشيف رسائلهم من هواتف "آيفون" إلى "أندرويد".

وكانت تلك التقنية مقتصرة لفترة طويلة على نقل رسائل واتساب من هواتف آيفون إلى هواتف سامسونج، ولكن جوجل قررت توسيعها لكل الهواتف العاملة بنظام تشغيل "أندرويد 12".

ومن المتوقع أن تمكّن جوجل مستخدمي "أندرويد 12" من تنفيذ تلك المهمة عبر "واتساب"، خلال الأشهر المقبلة.

وتعمل تلك التقنية بطريقة مبسطة للغاية؛ حيث كل ما تحتاجه إليه كابل "يو إس بي سي" وتقوم بتوصيل هاتف "آيفون" المراد نقل أرشيف رسائل واتساب منه بهاتف "أندرويد" الذي ستنقل إليه الرسائل.

وتقوم بعد ذلك بمسح رمز "كيو آر" على هاتف "آيفون" الخاص بك لتشغيل "واتساب"، وتقوم بنقل جميع رسائلك وملفاتك إلى هاتف "أندرويد".

وتقول "جوجل" إنها عملت عن كثب مع "واتساب" لضمان بقاء الرسائل محمية؛ حيث لا يمكن لأي شخص آخر الوصول إلى معلوماتك وملفاتك.

ولكن بعد نقل الملفات لن يمكن لهاتف "آيفون" استقبال أي رسائل جديدة عبر "واتساب"، وستكون تلك العملية مقصورة على هاتف "أندرويد" الجديد المنقولة إليه الرسائل.

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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"واتساب" تقدم تقنية استثنائية لمن يرغب في التحويل من "آيفون" إلى "أندرويد"
سبق

طرحت شركة "جوجل" الأمريكية تقنية استثنائية لمستخدمي نظام تشغيل "أندرويد 12"، خاصة بمن يرغب في تحويل حسابه على منصة التراسل المشفر "واتساب" من هواتف "آيفون" إلى هواتف "أندرويد".

ويسمح "أندرويد 12" -بحسب ما نشره موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص- لأصحاب "واتساب"، بنقل أرشيف رسائلهم من هواتف "آيفون" إلى "أندرويد".

وكانت تلك التقنية مقتصرة لفترة طويلة على نقل رسائل واتساب من هواتف آيفون إلى هواتف سامسونج، ولكن جوجل قررت توسيعها لكل الهواتف العاملة بنظام تشغيل "أندرويد 12".

ومن المتوقع أن تمكّن جوجل مستخدمي "أندرويد 12" من تنفيذ تلك المهمة عبر "واتساب"، خلال الأشهر المقبلة.

وتعمل تلك التقنية بطريقة مبسطة للغاية؛ حيث كل ما تحتاجه إليه كابل "يو إس بي سي" وتقوم بتوصيل هاتف "آيفون" المراد نقل أرشيف رسائل واتساب منه بهاتف "أندرويد" الذي ستنقل إليه الرسائل.

وتقوم بعد ذلك بمسح رمز "كيو آر" على هاتف "آيفون" الخاص بك لتشغيل "واتساب"، وتقوم بنقل جميع رسائلك وملفاتك إلى هاتف "أندرويد".

وتقول "جوجل" إنها عملت عن كثب مع "واتساب" لضمان بقاء الرسائل محمية؛ حيث لا يمكن لأي شخص آخر الوصول إلى معلوماتك وملفاتك.

ولكن بعد نقل الملفات لن يمكن لهاتف "آيفون" استقبال أي رسائل جديدة عبر "واتساب"، وستكون تلك العملية مقصورة على هاتف "أندرويد" الجديد المنقولة إليه الرسائل.

27 أكتوبر 2021 - 21 ربيع الأول 1443
10:08 AM

"واتساب" تقدم تقنية استثنائية لمن يرغب في التحويل من "آيفون" إلى "أندرويد"

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صحيفة سبق الإلكترونية - القاهرة
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طرحت شركة "جوجل" الأمريكية تقنية استثنائية لمستخدمي نظام تشغيل "أندرويد 12"، خاصة بمن يرغب في تحويل حسابه على منصة التراسل المشفر "واتساب" من هواتف "آيفون" إلى هواتف "أندرويد".

ويسمح "أندرويد 12" -بحسب ما نشره موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص- لأصحاب "واتساب"، بنقل أرشيف رسائلهم من هواتف "آيفون" إلى "أندرويد".

وكانت تلك التقنية مقتصرة لفترة طويلة على نقل رسائل واتساب من هواتف آيفون إلى هواتف سامسونج، ولكن جوجل قررت توسيعها لكل الهواتف العاملة بنظام تشغيل "أندرويد 12".

ومن المتوقع أن تمكّن جوجل مستخدمي "أندرويد 12" من تنفيذ تلك المهمة عبر "واتساب"، خلال الأشهر المقبلة.

وتعمل تلك التقنية بطريقة مبسطة للغاية؛ حيث كل ما تحتاجه إليه كابل "يو إس بي سي" وتقوم بتوصيل هاتف "آيفون" المراد نقل أرشيف رسائل واتساب منه بهاتف "أندرويد" الذي ستنقل إليه الرسائل.

وتقوم بعد ذلك بمسح رمز "كيو آر" على هاتف "آيفون" الخاص بك لتشغيل "واتساب"، وتقوم بنقل جميع رسائلك وملفاتك إلى هاتف "أندرويد".

وتقول "جوجل" إنها عملت عن كثب مع "واتساب" لضمان بقاء الرسائل محمية؛ حيث لا يمكن لأي شخص آخر الوصول إلى معلوماتك وملفاتك.

ولكن بعد نقل الملفات لن يمكن لهاتف "آيفون" استقبال أي رسائل جديدة عبر "واتساب"، وستكون تلك العملية مقصورة على هاتف "أندرويد" الجديد المنقولة إليه الرسائل.

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