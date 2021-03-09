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محافظ صامطة يعزي ذوي "مباركي" شيخ الفتاحية

قدم محافظ صامطة أحمد بن عبد الله زعلة، عزاء ومواساة إلى أبناء وذوي أسرة المباركي، في وفاة والدهم شيخ قبيلة الفتاحية بني مبارك، الشيخ عبد الكريم بن محمد مساوى مباركي.

وكان في استقبال المحافظ: رجل الأعمال الشيخ أحمد حسين مساوى مباركي، والعميد متقاعد محمد عبد الكريم محمد مساوى مباركي.

وقدم "زعلة" واجب العزاء لذوي الفقيد، سائلاً الله -عز وجل- أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان.

من جهته قدم الشيخ أحمد مساوى، باسمه ونيابة عن أبناء الفقيد، شكره وتقديره لمحافظ صامطة ومرافقيه؛ على تقديمهم واجب العزاء، سائلاً الله أن يجزيهم خير الجزاء، ولا يريهم مكروهًا في عزيز لديهم.

رافق محافظ صامطة مدير شرطة صامطة العقيد سعد بن مقبول القحطاني، ونائب مدير الشرطة العقيد أحمد البارقي.

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محافظ صامطة يعزي ذوي "مباركي" شيخ الفتاحية
سبق

قدم محافظ صامطة أحمد بن عبد الله زعلة، عزاء ومواساة إلى أبناء وذوي أسرة المباركي، في وفاة والدهم شيخ قبيلة الفتاحية بني مبارك، الشيخ عبد الكريم بن محمد مساوى مباركي.

وكان في استقبال المحافظ: رجل الأعمال الشيخ أحمد حسين مساوى مباركي، والعميد متقاعد محمد عبد الكريم محمد مساوى مباركي.

وقدم "زعلة" واجب العزاء لذوي الفقيد، سائلاً الله -عز وجل- أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان.

من جهته قدم الشيخ أحمد مساوى، باسمه ونيابة عن أبناء الفقيد، شكره وتقديره لمحافظ صامطة ومرافقيه؛ على تقديمهم واجب العزاء، سائلاً الله أن يجزيهم خير الجزاء، ولا يريهم مكروهًا في عزيز لديهم.

رافق محافظ صامطة مدير شرطة صامطة العقيد سعد بن مقبول القحطاني، ونائب مدير الشرطة العقيد أحمد البارقي.

09 مارس 2021 - 25 رجب 1442
05:02 PM

محافظ صامطة يعزي ذوي "مباركي" شيخ الفتاحية

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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قدم محافظ صامطة أحمد بن عبد الله زعلة، عزاء ومواساة إلى أبناء وذوي أسرة المباركي، في وفاة والدهم شيخ قبيلة الفتاحية بني مبارك، الشيخ عبد الكريم بن محمد مساوى مباركي.

وكان في استقبال المحافظ: رجل الأعمال الشيخ أحمد حسين مساوى مباركي، والعميد متقاعد محمد عبد الكريم محمد مساوى مباركي.

وقدم "زعلة" واجب العزاء لذوي الفقيد، سائلاً الله -عز وجل- أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان.

من جهته قدم الشيخ أحمد مساوى، باسمه ونيابة عن أبناء الفقيد، شكره وتقديره لمحافظ صامطة ومرافقيه؛ على تقديمهم واجب العزاء، سائلاً الله أن يجزيهم خير الجزاء، ولا يريهم مكروهًا في عزيز لديهم.

رافق محافظ صامطة مدير شرطة صامطة العقيد سعد بن مقبول القحطاني، ونائب مدير الشرطة العقيد أحمد البارقي.

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