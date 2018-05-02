ورشة عمل في صحة تبوك عن "المستجدات في مرض السكر"

أقامت المديرية العامة للشؤون الصحية بتبوك ممثلة بإدارة الموارد البشرية ندوة وورش عمل "المستجدات في مرض السكر"، برعاية المدير العام الدكتور غرم الله بن عبدالله الغامدي، وبحضور نخبة من الأطباء والمحاضرين المتخصصين.
وقد أشرفت على الورشة مديرة التدريب والدراسات العليا استشارية طب الأسرة الدكتورة أميرة أحمد البلوي.
أقامت المديرية العامة للشؤون الصحية بتبوك ممثلة بإدارة الموارد البشرية ندوة وورش عمل "المستجدات في مرض السكر"، برعاية المدير العام الدكتور غرم الله بن عبدالله الغامدي، وبحضور نخبة من الأطباء والمحاضرين المتخصصين.
وقد أشرفت على الورشة مديرة التدريب والدراسات العليا استشارية طب الأسرة الدكتورة أميرة أحمد البلوي.
أقامت المديرية العامة للشؤون الصحية بتبوك ممثلة بإدارة الموارد البشرية ندوة وورش عمل "المستجدات في مرض السكر"، برعاية المدير العام الدكتور غرم الله بن عبدالله الغامدي، وبحضور نخبة من الأطباء والمحاضرين المتخصصين.
وقد أشرفت على الورشة مديرة التدريب والدراسات العليا استشارية طب الأسرة الدكتورة أميرة أحمد البلوي.