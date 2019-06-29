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ترامب: تحقيقات السعودية بقضية "خاشقجي" جادة ولم يُشر أيّ طرف إلى ولي العهد

أكد على هامش فعاليات قمة العشرين أن السعودية تحاكم المتهمين الضالعين في مقتله

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ في مؤتمر صحفي عُقد اليوم، على هامش قمة دول العشرين المقام في اليابان، إنه لم يُشر أيّ طرفٍ إلى ولي العهد في قضية مقتل الصحافي جمال خاشقجي؛ وذلك حسبما ذكرت قناة "العربية" في تغريداتٍ لها.

وقال "ترامب": "السعودية تأخذ التحقيقات في قضية خاشقجي؛ على محمل الجد، ولم يشر أيّ طرفٍ إلى ولي العهد السعودي، في قضية خاشقجي"، مؤكداً: "السعودية تحاكم المتهمين بالضلوع في قضية خاشقجي".

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ترامب: تحقيقات السعودية بقضية "خاشقجي" جادة ولم يُشر أيّ طرف إلى ولي العهد
سبق

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ في مؤتمر صحفي عُقد اليوم، على هامش قمة دول العشرين المقام في اليابان، إنه لم يُشر أيّ طرفٍ إلى ولي العهد في قضية مقتل الصحافي جمال خاشقجي؛ وذلك حسبما ذكرت قناة "العربية" في تغريداتٍ لها.

وقال "ترامب": "السعودية تأخذ التحقيقات في قضية خاشقجي؛ على محمل الجد، ولم يشر أيّ طرفٍ إلى ولي العهد السعودي، في قضية خاشقجي"، مؤكداً: "السعودية تحاكم المتهمين بالضلوع في قضية خاشقجي".

29 يونيو 2019 - 26 شوّال 1440
12:00 PM

ترامب: تحقيقات السعودية بقضية "خاشقجي" جادة ولم يُشر أيّ طرف إلى ولي العهد

أكد على هامش فعاليات قمة العشرين أن السعودية تحاكم المتهمين الضالعين في مقتله

A A A
بدر العتيبي - الرياض
9
5,688

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ في مؤتمر صحفي عُقد اليوم، على هامش قمة دول العشرين المقام في اليابان، إنه لم يُشر أيّ طرفٍ إلى ولي العهد في قضية مقتل الصحافي جمال خاشقجي؛ وذلك حسبما ذكرت قناة "العربية" في تغريداتٍ لها.

وقال "ترامب": "السعودية تأخذ التحقيقات في قضية خاشقجي؛ على محمل الجد، ولم يشر أيّ طرفٍ إلى ولي العهد السعودي، في قضية خاشقجي"، مؤكداً: "السعودية تحاكم المتهمين بالضلوع في قضية خاشقجي".

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