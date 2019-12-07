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تخطى عقبة "العربي" بهدف وحيد.. "أبها" يتأهل لدور الـ16 من كأس الملك

أقصى فريق أبها نظيره العربي من مسابقة كأس الملك وتأهل إلى دور الـ16 (1-0) خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، في دور الـ32 من البطولة.

وسجل هدف المباراة الوحيد لأبها اللاعب فانيفا إيما إندرياتسيما في الدقيقة 79.


وبهذا الفوز، تأهل أبها لمواجهة التعاون، حامل اللقب، في دور الـ16.

كأس الملك أبها العربي

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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تخطى عقبة "العربي" بهدف وحيد.. "أبها" يتأهل لدور الـ16 من كأس الملك
سبق

أقصى فريق أبها نظيره العربي من مسابقة كأس الملك وتأهل إلى دور الـ16 (1-0) خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، في دور الـ32 من البطولة.

وسجل هدف المباراة الوحيد لأبها اللاعب فانيفا إيما إندرياتسيما في الدقيقة 79.


وبهذا الفوز، تأهل أبها لمواجهة التعاون، حامل اللقب، في دور الـ16.

07 ديسمبر 2019 - 10 ربيع الآخر 1441
06:31 PM

تخطى عقبة "العربي" بهدف وحيد.. "أبها" يتأهل لدور الـ16 من كأس الملك

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أقصى فريق أبها نظيره العربي من مسابقة كأس الملك وتأهل إلى دور الـ16 (1-0) خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، في دور الـ32 من البطولة.

وسجل هدف المباراة الوحيد لأبها اللاعب فانيفا إيما إندرياتسيما في الدقيقة 79.


وبهذا الفوز، تأهل أبها لمواجهة التعاون، حامل اللقب، في دور الـ16.

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