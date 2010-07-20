وتأتي هذه الخدمات الجليلة ضمن خطة الرئاسة التي أعدتها لحج هذا العام لتبخير المسجد الحرام على مدار الساعة في جميع المواقع بالمسجد الحرام خدمة للحرمين الشريفين وقاصديهما.

وكثّفت وحدة الطيب والبخور جهودها خلال موسم حج هذا العام 1442هـ لتبخير المسجد الحرام، وكذلك المصليات على مدار الساعة.

قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي اليوم بتطييب وتبخير المسجد الحرام بأفخر وأجود أنواع الطيب؛ وذلك احتفاءً بوصول الحجاج إلى المسجد الحرام لأداء طواف الإفاضة.

احتفاءً بضيوف الرحمن.. شؤون الحرمين تطيّب وتبخّر بيت الله الحرام وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-07-20 قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي اليوم بتطييب وتبخير المسجد الحرام بأفخر وأجود أنواع الطيب؛ وذلك احتفاءً بوصول الحجاج إلى المسجد الحرام لأداء طواف الإفاضة. وكثّفت وحدة الطيب والبخور جهودها خلال موسم حج هذا العام 1442هـ لتبخير المسجد الحرام، وكذلك المصليات على مدار الساعة. وتأتي هذه الخدمات الجليلة ضمن خطة الرئاسة التي أعدتها لحج هذا العام لتبخير المسجد الحرام على مدار الساعة في جميع المواقع بالمسجد الحرام خدمة للحرمين الشريفين وقاصديهما.

20 يوليو 2021 - 10 ذو الحجة 1442 05:27 PM

احتفاءً بضيوف الرحمن.. شؤون الحرمين تطيّب وتبخّر بيت الله الحرام ضمن خطة الرئاسة التي أعدّتها لحج هذا العام





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قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي اليوم بتطييب وتبخير المسجد الحرام بأفخر وأجود أنواع الطيب؛ وذلك احتفاءً بوصول الحجاج إلى المسجد الحرام لأداء طواف الإفاضة.

وكثّفت وحدة الطيب والبخور جهودها خلال موسم حج هذا العام 1442هـ لتبخير المسجد الحرام، وكذلك المصليات على مدار الساعة.

وتأتي هذه الخدمات الجليلة ضمن خطة الرئاسة التي أعدتها لحج هذا العام لتبخير المسجد الحرام على مدار الساعة في جميع المواقع بالمسجد الحرام خدمة للحرمين الشريفين وقاصديهما.