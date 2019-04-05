"سالم الدوسري" يحذّر "الهلاليين" من هواة مروجي الشائعات

حذّر سالم الدوسري نجم فريق الهلال من محاولة ترويج الشائعات ضد فريقه في هذه المرحلة الهامة من مسابقة الدوري السعودي .

وغرّد الدوسري على صفحته بتويتر قائلاً: "رسالة للجماهير الهلالية .. من يحاول نشر الشائعات أو التفسير على هواه لا يعلم ما هو نادي الهلال ولا بيئة نادي الهلال".

وتابع: "جميعنا إدارة وجهاز فني ولاعبين يجمعنا الحب والاحترام ونعمل لإسعادكم ولن يستطيع كائن من كان أن يهز ثقتنا ببعضنا .. احذروا ممن يحاول أن يصطاد في الماء العكر".

تأتي تغريدة الدوسري عقب نشر مقطع لرئيس الهلال الأمير محمد بن فيصل وهو يخاطب اللاعبين داخل غرفة خلع الملابس عقب فوز الفريق على الحزم بثلاثة أهداف لهدفين.

وظهر في مقطع الفيديو، اللاعب وهو يشير بيده عقب نهاية حديث الرئيس الهلالي، حيث فسرتها بعض الجماهير المنافسة من أنها تقليل من حديث الأمير محمد بن فيصل.