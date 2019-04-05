النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"سالم الدوسري" يحذّر "الهلاليين" من هواة مروجي الشائعات

حذّر سالم الدوسري نجم فريق الهلال من محاولة ترويج الشائعات ضد فريقه في هذه المرحلة الهامة من مسابقة الدوري السعودي .

وغرّد الدوسري على صفحته بتويتر قائلاً: "رسالة للجماهير الهلالية .. من يحاول نشر الشائعات أو التفسير على هواه لا يعلم ما هو نادي الهلال ولا بيئة نادي الهلال".

وتابع: "جميعنا إدارة وجهاز فني ولاعبين يجمعنا الحب والاحترام ونعمل لإسعادكم ولن يستطيع كائن من كان أن يهز ثقتنا ببعضنا .. احذروا ممن يحاول أن يصطاد في الماء العكر".

تأتي تغريدة الدوسري عقب نشر مقطع لرئيس الهلال الأمير محمد بن فيصل وهو يخاطب اللاعبين داخل غرفة خلع الملابس عقب فوز الفريق على الحزم بثلاثة أهداف لهدفين.

وظهر في مقطع الفيديو، اللاعب وهو يشير بيده عقب نهاية حديث الرئيس الهلالي، حيث فسرتها بعض الجماهير المنافسة من أنها تقليل من حديث الأمير محمد بن فيصل.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
"سالم الدوسري" يحذّر "الهلاليين" من هواة مروجي الشائعات
سبق

حذّر سالم الدوسري نجم فريق الهلال من محاولة ترويج الشائعات ضد فريقه في هذه المرحلة الهامة من مسابقة الدوري السعودي .

وغرّد الدوسري على صفحته بتويتر قائلاً: "رسالة للجماهير الهلالية .. من يحاول نشر الشائعات أو التفسير على هواه لا يعلم ما هو نادي الهلال ولا بيئة نادي الهلال".

وتابع: "جميعنا إدارة وجهاز فني ولاعبين يجمعنا الحب والاحترام ونعمل لإسعادكم ولن يستطيع كائن من كان أن يهز ثقتنا ببعضنا .. احذروا ممن يحاول أن يصطاد في الماء العكر".

تأتي تغريدة الدوسري عقب نشر مقطع لرئيس الهلال الأمير محمد بن فيصل وهو يخاطب اللاعبين داخل غرفة خلع الملابس عقب فوز الفريق على الحزم بثلاثة أهداف لهدفين.

وظهر في مقطع الفيديو، اللاعب وهو يشير بيده عقب نهاية حديث الرئيس الهلالي، حيث فسرتها بعض الجماهير المنافسة من أنها تقليل من حديث الأمير محمد بن فيصل.

05 إبريل 2019 - 29 رجب 1440
05:13 PM

"سالم الدوسري" يحذّر "الهلاليين" من هواة مروجي الشائعات

A A A
محمد السيّد - الرياض
1
239

حذّر سالم الدوسري نجم فريق الهلال من محاولة ترويج الشائعات ضد فريقه في هذه المرحلة الهامة من مسابقة الدوري السعودي .

وغرّد الدوسري على صفحته بتويتر قائلاً: "رسالة للجماهير الهلالية .. من يحاول نشر الشائعات أو التفسير على هواه لا يعلم ما هو نادي الهلال ولا بيئة نادي الهلال".

وتابع: "جميعنا إدارة وجهاز فني ولاعبين يجمعنا الحب والاحترام ونعمل لإسعادكم ولن يستطيع كائن من كان أن يهز ثقتنا ببعضنا .. احذروا ممن يحاول أن يصطاد في الماء العكر".

تأتي تغريدة الدوسري عقب نشر مقطع لرئيس الهلال الأمير محمد بن فيصل وهو يخاطب اللاعبين داخل غرفة خلع الملابس عقب فوز الفريق على الحزم بثلاثة أهداف لهدفين.

وظهر في مقطع الفيديو، اللاعب وهو يشير بيده عقب نهاية حديث الرئيس الهلالي، حيث فسرتها بعض الجماهير المنافسة من أنها تقليل من حديث الأمير محمد بن فيصل.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
20,193
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
28,456
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
17,170
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
30,081

كاريكاتير

هُنا يُصنع التحريض

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة