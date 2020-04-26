النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد.. وبقيمة 995 مليون ريال

المملكة توقع عقداً مع الصين لإجراء 9 ملايين فحص لفيروس كورونا المستجد

"تسلا" تطرح نظام قيادة آلي يتعرف تلقائيًّا على إشارات المرور وعلامات التوقف

"إنغادجيت": النظام تم طرحه كتحديث لنظام تشغيل السيارات الخاصة بها

طرحت شركة "تسلا" الأمريكية المتخصصة في تصنيع السيارات الكهربائية، نظام تشغيل قيادة آلي، يمكنه التعرف تلقائيًّا والتوقف في إشارات المرور أو أمام علامات التوقف.

وأوضحت "تسلا"؛ وفقًا لما نقله موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، أن نظام القيادة الآلي، تم طرحه كتحديث لنظام تشغيل السيارات الخاصة بها.

ويمكن لنظام القيادة الآلي الجديد، تشغيل تقنية القيادة الآلية دون أي تحكم من السائق، والتوقف في إشارات المرور أو عند علامات التوقف؛ حتى لو لم يكن السائق مستيقظًا.

ومن المقرر أن يُطرح هذا التحديث بصورة رسمية يوم 6 ديسمبر 2020؛ بينما المتاحة حاليًا نسخة "البيتا" التجريبية لعدد محدود من المستخدمين.

كما تم منح سيارات "تسلا" -وفق التحديث الجديد- القدرة على التوقف بصورة كاملة في إشارات المرور تلقائيًّا وتهدئة السيارة في التقاطعات.

وعند الإبطاء أو التوقف، سيتلقى سائق المركبة إشعارًا وتنبيهًا بذلك، وسيتعين على السائق لمتابعة السير الضغط على محدد الترس أو دواسة البنزين لكي تسير السيارة مرة أخرى بصورة آمنة.

وأعلنت "تسلا" أن تلك التقنية حاليًا تُختبر في الولايات المتحدة، وتنوي توسيع الاختبارات في الفترة المقبلة خارج الولايات المتحدة؛ على أن تدعم في كل العالم خلال ديسمبر المقبل.

تسلا

الرئيسية/ سيارات / أخبار السيارات

اعلان
"تسلا" تطرح نظام قيادة آلي يتعرف تلقائيًّا على إشارات المرور وعلامات التوقف
سبق

طرحت شركة "تسلا" الأمريكية المتخصصة في تصنيع السيارات الكهربائية، نظام تشغيل قيادة آلي، يمكنه التعرف تلقائيًّا والتوقف في إشارات المرور أو أمام علامات التوقف.

وأوضحت "تسلا"؛ وفقًا لما نقله موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، أن نظام القيادة الآلي، تم طرحه كتحديث لنظام تشغيل السيارات الخاصة بها.

ويمكن لنظام القيادة الآلي الجديد، تشغيل تقنية القيادة الآلية دون أي تحكم من السائق، والتوقف في إشارات المرور أو عند علامات التوقف؛ حتى لو لم يكن السائق مستيقظًا.

ومن المقرر أن يُطرح هذا التحديث بصورة رسمية يوم 6 ديسمبر 2020؛ بينما المتاحة حاليًا نسخة "البيتا" التجريبية لعدد محدود من المستخدمين.

كما تم منح سيارات "تسلا" -وفق التحديث الجديد- القدرة على التوقف بصورة كاملة في إشارات المرور تلقائيًّا وتهدئة السيارة في التقاطعات.

وعند الإبطاء أو التوقف، سيتلقى سائق المركبة إشعارًا وتنبيهًا بذلك، وسيتعين على السائق لمتابعة السير الضغط على محدد الترس أو دواسة البنزين لكي تسير السيارة مرة أخرى بصورة آمنة.

وأعلنت "تسلا" أن تلك التقنية حاليًا تُختبر في الولايات المتحدة، وتنوي توسيع الاختبارات في الفترة المقبلة خارج الولايات المتحدة؛ على أن تدعم في كل العالم خلال ديسمبر المقبل.

26 إبريل 2020 - 3 رمضان 1441
12:10 PM

"تسلا" تطرح نظام قيادة آلي يتعرف تلقائيًّا على إشارات المرور وعلامات التوقف

"إنغادجيت": النظام تم طرحه كتحديث لنظام تشغيل السيارات الخاصة بها

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - القاهرة
1
2,785

طرحت شركة "تسلا" الأمريكية المتخصصة في تصنيع السيارات الكهربائية، نظام تشغيل قيادة آلي، يمكنه التعرف تلقائيًّا والتوقف في إشارات المرور أو أمام علامات التوقف.

وأوضحت "تسلا"؛ وفقًا لما نقله موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، أن نظام القيادة الآلي، تم طرحه كتحديث لنظام تشغيل السيارات الخاصة بها.

ويمكن لنظام القيادة الآلي الجديد، تشغيل تقنية القيادة الآلية دون أي تحكم من السائق، والتوقف في إشارات المرور أو عند علامات التوقف؛ حتى لو لم يكن السائق مستيقظًا.

ومن المقرر أن يُطرح هذا التحديث بصورة رسمية يوم 6 ديسمبر 2020؛ بينما المتاحة حاليًا نسخة "البيتا" التجريبية لعدد محدود من المستخدمين.

كما تم منح سيارات "تسلا" -وفق التحديث الجديد- القدرة على التوقف بصورة كاملة في إشارات المرور تلقائيًّا وتهدئة السيارة في التقاطعات.

وعند الإبطاء أو التوقف، سيتلقى سائق المركبة إشعارًا وتنبيهًا بذلك، وسيتعين على السائق لمتابعة السير الضغط على محدد الترس أو دواسة البنزين لكي تسير السيارة مرة أخرى بصورة آمنة.

وأعلنت "تسلا" أن تلك التقنية حاليًا تُختبر في الولايات المتحدة، وتنوي توسيع الاختبارات في الفترة المقبلة خارج الولايات المتحدة؛ على أن تدعم في كل العالم خلال ديسمبر المقبل.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,569
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
15,147
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
20,620
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,650

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة