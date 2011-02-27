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اتحاد القدم يحدد مواعيد مباراتي نصف نهائي كأس الملك

تقام نهاية شهر مارس المقبل

حدد الاتحاد السعودي لكرة القدم موعد إقامة مباريات دور نصف نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الرياضي الحالي 2017 -2018م على النحو التالي:

- الجمعة 30 مارس يلتقي الفيصلي نظيره الأهلي على أرض ملعب مدينة الملك سلمان الرياضية في المجمعة.

- السبت 31 مارس يستضيف الباطن نظيره الاتحاد، على أرض ملعب نادي الباطن في حفر الباطن.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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اتحاد القدم يحدد مواعيد مباراتي نصف نهائي كأس الملك
سبق

حدد الاتحاد السعودي لكرة القدم موعد إقامة مباريات دور نصف نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الرياضي الحالي 2017 -2018م على النحو التالي:

- الجمعة 30 مارس يلتقي الفيصلي نظيره الأهلي على أرض ملعب مدينة الملك سلمان الرياضية في المجمعة.

- السبت 31 مارس يستضيف الباطن نظيره الاتحاد، على أرض ملعب نادي الباطن في حفر الباطن.

26 فبراير 2018 - 10 جمادى الآخر 1439
07:23 PM

اتحاد القدم يحدد مواعيد مباراتي نصف نهائي كأس الملك

تقام نهاية شهر مارس المقبل

A A A
أحمد سرور - الرياض
17
22,317

حدد الاتحاد السعودي لكرة القدم موعد إقامة مباريات دور نصف نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الرياضي الحالي 2017 -2018م على النحو التالي:

- الجمعة 30 مارس يلتقي الفيصلي نظيره الأهلي على أرض ملعب مدينة الملك سلمان الرياضية في المجمعة.

- السبت 31 مارس يستضيف الباطن نظيره الاتحاد، على أرض ملعب نادي الباطن في حفر الباطن.

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