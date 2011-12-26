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2329 إصابة جديدة بكورونا بالمغرب و434 بالجزائر

خلال الساعات الـ24 الماضية

سجّلت المغرب خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 2329 حالة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا؛ ليبلغ العدد الإجمالي 428 ألفًا و193.

وأوضحت الصحة المغربية أنها سجلت أيضًا 40 حالة وفاة بالفيروس؛ ليصل عدد الوفيات منذ بدء الوباء إلى 7170، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 391 ألفًا و920. مشيرة إلى أن عدد الحالات الموجودة حاليًا في طور العلاج هو 29 ألفًا و103.

يأتي هذا فيما سجّلت الجزائر خلال الساعات الـ24 الماضية 434 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19)؛ ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات فيها إلى 97441 إصابة.

وأشارت الصحة الجزائرية اليوم إلى أنها سجلت 11 حالة وفاة بالفيروس؛ ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 2716 حالة وفاة، فيما تماثل للشفاء 367 مريضًا؛ ليبلغ إجمالي حالات التعافي 65144 حالة.

الجزائر المغرب فيروس كورونا الجديد

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2329 إصابة جديدة بكورونا بالمغرب و434 بالجزائر
سبق

سجّلت المغرب خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 2329 حالة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا؛ ليبلغ العدد الإجمالي 428 ألفًا و193.

وأوضحت الصحة المغربية أنها سجلت أيضًا 40 حالة وفاة بالفيروس؛ ليصل عدد الوفيات منذ بدء الوباء إلى 7170، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 391 ألفًا و920. مشيرة إلى أن عدد الحالات الموجودة حاليًا في طور العلاج هو 29 ألفًا و103.

يأتي هذا فيما سجّلت الجزائر خلال الساعات الـ24 الماضية 434 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19)؛ ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات فيها إلى 97441 إصابة.

وأشارت الصحة الجزائرية اليوم إلى أنها سجلت 11 حالة وفاة بالفيروس؛ ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 2716 حالة وفاة، فيما تماثل للشفاء 367 مريضًا؛ ليبلغ إجمالي حالات التعافي 65144 حالة.

25 ديسمبر 2020 - 10 جمادى الأول 1442
11:58 PM

2329 إصابة جديدة بكورونا بالمغرب و434 بالجزائر

خلال الساعات الـ24 الماضية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجّلت المغرب خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 2329 حالة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا؛ ليبلغ العدد الإجمالي 428 ألفًا و193.

وأوضحت الصحة المغربية أنها سجلت أيضًا 40 حالة وفاة بالفيروس؛ ليصل عدد الوفيات منذ بدء الوباء إلى 7170، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 391 ألفًا و920. مشيرة إلى أن عدد الحالات الموجودة حاليًا في طور العلاج هو 29 ألفًا و103.

يأتي هذا فيما سجّلت الجزائر خلال الساعات الـ24 الماضية 434 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19)؛ ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات فيها إلى 97441 إصابة.

وأشارت الصحة الجزائرية اليوم إلى أنها سجلت 11 حالة وفاة بالفيروس؛ ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 2716 حالة وفاة، فيما تماثل للشفاء 367 مريضًا؛ ليبلغ إجمالي حالات التعافي 65144 حالة.

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