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سقوط لم يحدث منذ 10 أعوام.. مؤشرات اقتصادية تركية تكشف المأساة!

ارتفاعات كبيرة في قائمة الخدمات والسلع ومستلزمات المنزل والأغذية

ارتفعت معدلات التضخم في تركيا لتسجل 15.61% على الصعيد السنوي؛ لتبلغ بهذا أعلى معدلات تضخم في شهر فبراير خلال العشر سنوات الأخيرة.

وكشفت هيئة الإحصاء التركية أن معدلات التضخم في فبراير الماضي ارتفعت بنحو 0.91 في المائة مقارنة بالشهر السابق وبنحو 2.60 في المائة مقارنة بشهر ديسمبر الماضي، وبنحو 15.61 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، وبنحو 12.81 في المائة مقارنة بمتوسط الاثني عشر الأخيرة.

ووفق جريدة "زمان" التركية، أضافت هيئة الإحصاء التركية، في بيانها، أن الخدمات والسلع التي سجلت ارتفاعاً منخفضاً مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي تضمنت التعليم بزيادة بلغت 6.13 في المائة، والملابس والأحذية بزيادة بلغت 6.31 في المائة، والاتصالات بزيادة بلغت 7.15 في المائة.

وفي المقابل، تضمنت قائمة الخدمات والسلع التي سجلت ارتفاعاً كبيراً مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي كل من مستلزمات المنزل بزيادة بلغت 23.74 في المائة والنقل بزيادة بلغت 22.47 في المائة والسلع والخدمات المختلفة بزيادة بلغت 20.61 في المائة.

وسجلت السلع والخدمات المختلفة أكبر تراجع على الصعيد الشهري بنسبة تراجع بلغت 2.32 في المائة.

وعلى الصعيد الآخر، تضمنت قائمة الخدمات والسلع التي سجلت تراجعاً خلال شهر فبراير الماضي، كل من الخدمات الثقافية والترفيهية بواقع 0.98 في المائة والملابس والأحذية بواقع 0.93 في المائة.

وعلى صعيد الخدمات والسلع التي سجلت ارتفاعاً خلال شهر فبراير الماضي، ارتفعت الخدمات الصحية بنحو 3 في المائة، والأغذية والمشروبات الغير كحولية بنحو 2.57 في المائة، والفنادق والمطاعم بنحو 1.32 في المائة.

تركيا هيئة الإحصاء التركية

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سقوط لم يحدث منذ 10 أعوام.. مؤشرات اقتصادية تركية تكشف المأساة!
سبق

ارتفعت معدلات التضخم في تركيا لتسجل 15.61% على الصعيد السنوي؛ لتبلغ بهذا أعلى معدلات تضخم في شهر فبراير خلال العشر سنوات الأخيرة.

وكشفت هيئة الإحصاء التركية أن معدلات التضخم في فبراير الماضي ارتفعت بنحو 0.91 في المائة مقارنة بالشهر السابق وبنحو 2.60 في المائة مقارنة بشهر ديسمبر الماضي، وبنحو 15.61 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، وبنحو 12.81 في المائة مقارنة بمتوسط الاثني عشر الأخيرة.

ووفق جريدة "زمان" التركية، أضافت هيئة الإحصاء التركية، في بيانها، أن الخدمات والسلع التي سجلت ارتفاعاً منخفضاً مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي تضمنت التعليم بزيادة بلغت 6.13 في المائة، والملابس والأحذية بزيادة بلغت 6.31 في المائة، والاتصالات بزيادة بلغت 7.15 في المائة.

وفي المقابل، تضمنت قائمة الخدمات والسلع التي سجلت ارتفاعاً كبيراً مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي كل من مستلزمات المنزل بزيادة بلغت 23.74 في المائة والنقل بزيادة بلغت 22.47 في المائة والسلع والخدمات المختلفة بزيادة بلغت 20.61 في المائة.

وسجلت السلع والخدمات المختلفة أكبر تراجع على الصعيد الشهري بنسبة تراجع بلغت 2.32 في المائة.

وعلى الصعيد الآخر، تضمنت قائمة الخدمات والسلع التي سجلت تراجعاً خلال شهر فبراير الماضي، كل من الخدمات الثقافية والترفيهية بواقع 0.98 في المائة والملابس والأحذية بواقع 0.93 في المائة.

وعلى صعيد الخدمات والسلع التي سجلت ارتفاعاً خلال شهر فبراير الماضي، ارتفعت الخدمات الصحية بنحو 3 في المائة، والأغذية والمشروبات الغير كحولية بنحو 2.57 في المائة، والفنادق والمطاعم بنحو 1.32 في المائة.

04 مارس 2021 - 20 رجب 1442
12:31 PM

سقوط لم يحدث منذ 10 أعوام.. مؤشرات اقتصادية تركية تكشف المأساة!

ارتفاعات كبيرة في قائمة الخدمات والسلع ومستلزمات المنزل والأغذية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ارتفعت معدلات التضخم في تركيا لتسجل 15.61% على الصعيد السنوي؛ لتبلغ بهذا أعلى معدلات تضخم في شهر فبراير خلال العشر سنوات الأخيرة.

وكشفت هيئة الإحصاء التركية أن معدلات التضخم في فبراير الماضي ارتفعت بنحو 0.91 في المائة مقارنة بالشهر السابق وبنحو 2.60 في المائة مقارنة بشهر ديسمبر الماضي، وبنحو 15.61 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، وبنحو 12.81 في المائة مقارنة بمتوسط الاثني عشر الأخيرة.

ووفق جريدة "زمان" التركية، أضافت هيئة الإحصاء التركية، في بيانها، أن الخدمات والسلع التي سجلت ارتفاعاً منخفضاً مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي تضمنت التعليم بزيادة بلغت 6.13 في المائة، والملابس والأحذية بزيادة بلغت 6.31 في المائة، والاتصالات بزيادة بلغت 7.15 في المائة.

وفي المقابل، تضمنت قائمة الخدمات والسلع التي سجلت ارتفاعاً كبيراً مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي كل من مستلزمات المنزل بزيادة بلغت 23.74 في المائة والنقل بزيادة بلغت 22.47 في المائة والسلع والخدمات المختلفة بزيادة بلغت 20.61 في المائة.

وسجلت السلع والخدمات المختلفة أكبر تراجع على الصعيد الشهري بنسبة تراجع بلغت 2.32 في المائة.

وعلى الصعيد الآخر، تضمنت قائمة الخدمات والسلع التي سجلت تراجعاً خلال شهر فبراير الماضي، كل من الخدمات الثقافية والترفيهية بواقع 0.98 في المائة والملابس والأحذية بواقع 0.93 في المائة.

وعلى صعيد الخدمات والسلع التي سجلت ارتفاعاً خلال شهر فبراير الماضي، ارتفعت الخدمات الصحية بنحو 3 في المائة، والأغذية والمشروبات الغير كحولية بنحو 2.57 في المائة، والفنادق والمطاعم بنحو 1.32 في المائة.

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