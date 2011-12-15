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وزير الخارجية: يدنا ممدودة ونريد تكوين علاقة طبيعية مع جيراننا في إيران.. لكن بشرط

معرباً عن أمله بـ "ردة فعل إيجابية" من جانب القيادة الجديدة في طهران

أكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بأن يد المملكة ممدودة إلى إيران وتريد أن يكون لها علاقة طبيعية مع إيران لكن هذا الأمر يتوقف عليها ويتطلب أيضاً أن يردوا بالمثل، معرباً عن أمله بأن يكون هناك ردة فعل إيجابية من قيادة طهران لهذا الطرح من منظومة مجلس التعاون الخليجي.

جاء ذلك في رده لقناة العربية خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس على هامش القمة الخليجية الـ42 بالرياض عن مدى تفاؤلهم بالقيادة الإيرانية الجديدة تجاه المنطقة حيث قال: "بالنسبة للقيادة الجديدة في إيران نحن نتعامل مع دولة ومؤسسات وموقفنا واضح و يدنا ممدودة لهذه الادارة والادارة التي قبلها ونريد أن نكوّن علاقة طبيعية مع جيراننا في ايران".

لكن هذا يتطلب أيضاً أن يردوا بالمثل وان يمدوا يدهم إلينا وأن ينظروا إلى المستقبل والى علاقة أساسها التعاون والتعايش والاحترام المتبادل لا النشاطات التي تؤثر على امن واستقرار المنطقة، فنأمل ان يكون لهذه الادارة ردة فعل ايجابية لهذا الطرح من منظومة مجلس التعاون الخليجي.

وكانت القمة الخليجية الـ42، انطلقت أمس الثلاثاء، برئاسة المملكة العربية السعودية، وبحضور قادة دول مجلس التعاون الخليجي الست أو من يمثلهم، وذلك لبحث تعزيز التعاون المشترك ومواجهة التحديات، والتركيز على المستقبل.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير الخارجية: يدنا ممدودة ونريد تكوين علاقة طبيعية مع جيراننا في إيران.. لكن بشرط
سبق

أكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بأن يد المملكة ممدودة إلى إيران وتريد أن يكون لها علاقة طبيعية مع إيران لكن هذا الأمر يتوقف عليها ويتطلب أيضاً أن يردوا بالمثل، معرباً عن أمله بأن يكون هناك ردة فعل إيجابية من قيادة طهران لهذا الطرح من منظومة مجلس التعاون الخليجي.

جاء ذلك في رده لقناة العربية خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس على هامش القمة الخليجية الـ42 بالرياض عن مدى تفاؤلهم بالقيادة الإيرانية الجديدة تجاه المنطقة حيث قال: "بالنسبة للقيادة الجديدة في إيران نحن نتعامل مع دولة ومؤسسات وموقفنا واضح و يدنا ممدودة لهذه الادارة والادارة التي قبلها ونريد أن نكوّن علاقة طبيعية مع جيراننا في ايران".

لكن هذا يتطلب أيضاً أن يردوا بالمثل وان يمدوا يدهم إلينا وأن ينظروا إلى المستقبل والى علاقة أساسها التعاون والتعايش والاحترام المتبادل لا النشاطات التي تؤثر على امن واستقرار المنطقة، فنأمل ان يكون لهذه الادارة ردة فعل ايجابية لهذا الطرح من منظومة مجلس التعاون الخليجي.

وكانت القمة الخليجية الـ42، انطلقت أمس الثلاثاء، برئاسة المملكة العربية السعودية، وبحضور قادة دول مجلس التعاون الخليجي الست أو من يمثلهم، وذلك لبحث تعزيز التعاون المشترك ومواجهة التحديات، والتركيز على المستقبل.

15 ديسمبر 2021 - 11 جمادى الأول 1443
12:38 AM

وزير الخارجية: يدنا ممدودة ونريد تكوين علاقة طبيعية مع جيراننا في إيران.. لكن بشرط

معرباً عن أمله بـ "ردة فعل إيجابية" من جانب القيادة الجديدة في طهران

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عبدالحكيم شار - الرياض
0
2,234

أكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بأن يد المملكة ممدودة إلى إيران وتريد أن يكون لها علاقة طبيعية مع إيران لكن هذا الأمر يتوقف عليها ويتطلب أيضاً أن يردوا بالمثل، معرباً عن أمله بأن يكون هناك ردة فعل إيجابية من قيادة طهران لهذا الطرح من منظومة مجلس التعاون الخليجي.

جاء ذلك في رده لقناة العربية خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس على هامش القمة الخليجية الـ42 بالرياض عن مدى تفاؤلهم بالقيادة الإيرانية الجديدة تجاه المنطقة حيث قال: "بالنسبة للقيادة الجديدة في إيران نحن نتعامل مع دولة ومؤسسات وموقفنا واضح و يدنا ممدودة لهذه الادارة والادارة التي قبلها ونريد أن نكوّن علاقة طبيعية مع جيراننا في ايران".

لكن هذا يتطلب أيضاً أن يردوا بالمثل وان يمدوا يدهم إلينا وأن ينظروا إلى المستقبل والى علاقة أساسها التعاون والتعايش والاحترام المتبادل لا النشاطات التي تؤثر على امن واستقرار المنطقة، فنأمل ان يكون لهذه الادارة ردة فعل ايجابية لهذا الطرح من منظومة مجلس التعاون الخليجي.

وكانت القمة الخليجية الـ42، انطلقت أمس الثلاثاء، برئاسة المملكة العربية السعودية، وبحضور قادة دول مجلس التعاون الخليجي الست أو من يمثلهم، وذلك لبحث تعزيز التعاون المشترك ومواجهة التحديات، والتركيز على المستقبل.

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