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القاهرة ... ارتفاع جنوني في أسعار الفنادق خلال إجازة الفصل الدراسي الأول

زارها 3.5 مليون سائح في ستة أشهر

استقبلت مصر نحو 3.5 مليون سائح خلال الفترة من أول يناير وحتى نهاية يونيو عام 2021، وبلغت الإيرادات الإجمالية ما يتراوح بين 3.5 إلى 4 مليار دولار، وذلك بمتوسط إنفاق للسائح الواحد يبلغ 95 دولارًا لليلة الواحدة بحسب بيانات وزارة السياحة المصرية.

وشهدت فنادق القاهرة ذات الخمس نجوم ارتفاعًا كبيرًا في أسعار الغرف الفندقية تجاوز 100%، حيث وصلت الأسعار إلى ما يلامس 2000 ريال في الليلة الواحدة، وخاصة على الفنادق المطلة على النيل، مثل الريتز كارلتون النيل والفورمونت سيتي والإنتركوننتال سميراميس وسوفيتيل وسانت ريجنس وهيلتون رمسيس وماريوت الزمالك ونايل تاورز .

وكان وزير السياحة المصري قد حذر من مخالفة قرار الحد الأدنى للإقامة بالفنادق بشأن تحديد الحد الأدنى لمقابل خدمة الإقامة في الفنادق اعتباراً من 1 نوفمبر الجاري والذي حدد أن يكون الحد الأدنى للفرد في الليلة الواحدة بفنادق الخمس نجوم 110 ريالات سعودية أو 40 دولارًا أمريكيًا

ونبه أنه في حال قيام أي من هذه الفنادق بمخالفة هذا القرار سيتم اتخاذ اللازم نحو إغلاقها على الفور، وذلك حفاظًا على صناعة السياحة المصرية.

الرئيسية/ سياحة / فنادق ومنتجعات

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القاهرة ... ارتفاع جنوني في أسعار الفنادق خلال إجازة الفصل الدراسي الأول
سبق

استقبلت مصر نحو 3.5 مليون سائح خلال الفترة من أول يناير وحتى نهاية يونيو عام 2021، وبلغت الإيرادات الإجمالية ما يتراوح بين 3.5 إلى 4 مليار دولار، وذلك بمتوسط إنفاق للسائح الواحد يبلغ 95 دولارًا لليلة الواحدة بحسب بيانات وزارة السياحة المصرية.

وشهدت فنادق القاهرة ذات الخمس نجوم ارتفاعًا كبيرًا في أسعار الغرف الفندقية تجاوز 100%، حيث وصلت الأسعار إلى ما يلامس 2000 ريال في الليلة الواحدة، وخاصة على الفنادق المطلة على النيل، مثل الريتز كارلتون النيل والفورمونت سيتي والإنتركوننتال سميراميس وسوفيتيل وسانت ريجنس وهيلتون رمسيس وماريوت الزمالك ونايل تاورز .

وكان وزير السياحة المصري قد حذر من مخالفة قرار الحد الأدنى للإقامة بالفنادق بشأن تحديد الحد الأدنى لمقابل خدمة الإقامة في الفنادق اعتباراً من 1 نوفمبر الجاري والذي حدد أن يكون الحد الأدنى للفرد في الليلة الواحدة بفنادق الخمس نجوم 110 ريالات سعودية أو 40 دولارًا أمريكيًا

ونبه أنه في حال قيام أي من هذه الفنادق بمخالفة هذا القرار سيتم اتخاذ اللازم نحو إغلاقها على الفور، وذلك حفاظًا على صناعة السياحة المصرية.

22 نوفمبر 2021 - 17 ربيع الآخر 1443
05:08 PM

القاهرة ... ارتفاع جنوني في أسعار الفنادق خلال إجازة الفصل الدراسي الأول

زارها 3.5 مليون سائح في ستة أشهر

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خالد خليل - الرياض
2
2,984

استقبلت مصر نحو 3.5 مليون سائح خلال الفترة من أول يناير وحتى نهاية يونيو عام 2021، وبلغت الإيرادات الإجمالية ما يتراوح بين 3.5 إلى 4 مليار دولار، وذلك بمتوسط إنفاق للسائح الواحد يبلغ 95 دولارًا لليلة الواحدة بحسب بيانات وزارة السياحة المصرية.

وشهدت فنادق القاهرة ذات الخمس نجوم ارتفاعًا كبيرًا في أسعار الغرف الفندقية تجاوز 100%، حيث وصلت الأسعار إلى ما يلامس 2000 ريال في الليلة الواحدة، وخاصة على الفنادق المطلة على النيل، مثل الريتز كارلتون النيل والفورمونت سيتي والإنتركوننتال سميراميس وسوفيتيل وسانت ريجنس وهيلتون رمسيس وماريوت الزمالك ونايل تاورز .

وكان وزير السياحة المصري قد حذر من مخالفة قرار الحد الأدنى للإقامة بالفنادق بشأن تحديد الحد الأدنى لمقابل خدمة الإقامة في الفنادق اعتباراً من 1 نوفمبر الجاري والذي حدد أن يكون الحد الأدنى للفرد في الليلة الواحدة بفنادق الخمس نجوم 110 ريالات سعودية أو 40 دولارًا أمريكيًا

ونبه أنه في حال قيام أي من هذه الفنادق بمخالفة هذا القرار سيتم اتخاذ اللازم نحو إغلاقها على الفور، وذلك حفاظًا على صناعة السياحة المصرية.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,757
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,288
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,222
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,261

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