"تنمية الطوال" تدعم طلاب "تعليم صامطة" بـ 65 جهازًا إلكترونيًّا ذكيًّا

بهدف إكمال مسيرتهم التعليمية في ظل الظروف الاستثنائية بسبب كورونا

استقبل مدير مكتب تعليم صامطة عبدالرزاق بن محمد الصميلي صباح أمس الخميس رئيس لجنة التنمية الاجتماعية بمحافظة الطوال خالد بن عبدالله جعبور وأعضاء اللجنة؛ وذلك لتقديم عدد من الأجهزة الإلكترونية الذكية دعمًا من اللجنة لعملية التعليم عن بُعد ضمن الشراكة المجتمعية بين التعليم والجهات الأهلية.

وتفصيلاً، ثمّن الصميلي هذه المبادرة من تنمية الطوال التي تسهم في رفع مستوى التحصيل الدراسي للطلاب، وإكسابهم المهارات العلمية والتعليمية عبر منصة "مدرستي"، بما يسهم في إكمال مسيرتهم التعليمية دون عقبات في ظل الظروف الاستثنائية الحالية بسبب جائحة كورونا.

وأكد مدير تعليم صامطة أن هذه المبادرة تدعم الجهود المشتركة بين مؤسسات التعليم العام والمؤسسات الأهلية، التي تسهم في تنمية المجتمع؛ وذلك لاحتواء تبعات الجائحة، بما ينسجم مع المبادرات الوطنية الرامية إلى الحد من آثارها السلبية على المجتمع، خاصة الطلاب والطالبات، وتحقيق أفضل المستويات التعليمية. متمنيًا للجميع التوفيق والسداد.

ومن جهته، أوضح رئيس لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمحافظة الطوال أن مبادرة دعم طلاب مدارس مكتب تعليم صامطة بـ 65 جهازًا إلكترونيًّا ذكيًّا تُعدُّ استكمالاً للجهود الكبيرة التي يبذلها التعليم لدعم العملية التعليمية، وتسهم في مساندة الأسر المحتاجة، وتساعد الطلاب على إكمال مسيرتهم التعليمية، بما يضمن سلامة وصحة طلابنا وطواقمنا التعليمية والإدارية من الإصابة بهذا الفيروس.

وأضاف: المبادرة تُعدُّ واجبًا وطنيًّا، ينبغي على الجميع المساهمة في تنفيذه دعمًا لمستقبل الوطن من خلال الطلاب. مقدمًا شكره إلى شريك النجاح (شركة هواوي - فرع صامطة).