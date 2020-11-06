شرطة الرياض تُطيح بشخص تورَّط في جرائم سطو على المحال التجارية

توقيفه واتخاذ الإجراءات النظامية لإحالته إلى النيابة العامة

صَرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس؛ بأن الجهة المختصة بشرطة المنطقة تمكنت من القبض على مواطن، في العقد الثالث من العمر، تورَّط في ارتكاب عددٍ من الجرائم، تمثلت في السطو على المحال التجارية في مدينة الرياض وسرقة مبالغ مالية منها.

وقال "الكريديس": تمّ توقيفه واتخاذ الإجراءات النظامية كافة بحقه؛ لإحالته إلى النيابة العامة.