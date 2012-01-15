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"عصام بن سعيد" يشكر القيادة على تعيينه وزير دولة وعضواً في "الوزراء" لشؤون "الشورى"

أكد اعتزازه بالثقة الملكية وسعيه لتحقيق طموحات المملكة

رفع وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله -، بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بتعيينه وزير دولة وعضوًا في مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى، إضافة إلى مهامه الحالية.

وعبّر عن اعتزازه بهذه الثقة الملكية الكريمة، مؤكدًا أن ذلك سيكون باعثًا له على مزيد من العطاء والاجتهاد في خدمة هذا الوطن الأشم قيادةً وحكومةً ومواطنًا ومقيمًا، سائلاً الله العون والتوفيق في أداء ما كُلف به على الوجه الذي يرضيه سبحانه ويحقق تطلعات القيادة الرشيدة، في ظل رؤية المملكة العربية السعودية 2030، وأن يديم على وطننا أمنه وازدهاره.

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"عصام بن سعيد" يشكر القيادة على تعيينه وزير دولة وعضواً في "الوزراء" لشؤون "الشورى"
سبق

رفع وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله -، بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بتعيينه وزير دولة وعضوًا في مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى، إضافة إلى مهامه الحالية.

وعبّر عن اعتزازه بهذه الثقة الملكية الكريمة، مؤكدًا أن ذلك سيكون باعثًا له على مزيد من العطاء والاجتهاد في خدمة هذا الوطن الأشم قيادةً وحكومةً ومواطنًا ومقيمًا، سائلاً الله العون والتوفيق في أداء ما كُلف به على الوجه الذي يرضيه سبحانه ويحقق تطلعات القيادة الرشيدة، في ظل رؤية المملكة العربية السعودية 2030، وأن يديم على وطننا أمنه وازدهاره.

14 يناير 2022 - 11 جمادى الآخر 1443
06:29 PM

"عصام بن سعيد" يشكر القيادة على تعيينه وزير دولة وعضواً في "الوزراء" لشؤون "الشورى"

أكد اعتزازه بالثقة الملكية وسعيه لتحقيق طموحات المملكة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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رفع وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله -، بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بتعيينه وزير دولة وعضوًا في مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى، إضافة إلى مهامه الحالية.

وعبّر عن اعتزازه بهذه الثقة الملكية الكريمة، مؤكدًا أن ذلك سيكون باعثًا له على مزيد من العطاء والاجتهاد في خدمة هذا الوطن الأشم قيادةً وحكومةً ومواطنًا ومقيمًا، سائلاً الله العون والتوفيق في أداء ما كُلف به على الوجه الذي يرضيه سبحانه ويحقق تطلعات القيادة الرشيدة، في ظل رؤية المملكة العربية السعودية 2030، وأن يديم على وطننا أمنه وازدهاره.

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