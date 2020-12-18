النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الولايات المتحدة .. 236,913 إصابة مؤكدة و3,435 وفاة بكورونا

إجمالي الإصابات بلغ 16,756,581 والوفيات 306,427 حالة

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات الـ24 الماضية 236,913 إصابة مؤكدة و3,435 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

ووفقاً للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، فقد بلغ عدد الإصابات بالفيروس في البلاد 16,756,581 إصابةً، فيما بلغ عدد الوفيات 306,427 حالة وفاة.

أمريكا فيروس كورونا الجديد الولايات المتحدة الأمريكية

الرئيسية/ محطات

اعلان
الولايات المتحدة .. 236,913 إصابة مؤكدة و3,435 وفاة بكورونا
سبق

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات الـ24 الماضية 236,913 إصابة مؤكدة و3,435 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

ووفقاً للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، فقد بلغ عدد الإصابات بالفيروس في البلاد 16,756,581 إصابةً، فيما بلغ عدد الوفيات 306,427 حالة وفاة.

18 ديسمبر 2020 - 3 جمادى الأول 1442
01:01 AM
اخر تعديل
18 ديسمبر 2020 - 3 جمادى الأول 1442
02:07 AM

الولايات المتحدة .. 236,913 إصابة مؤكدة و3,435 وفاة بكورونا

إجمالي الإصابات بلغ 16,756,581 والوفيات 306,427 حالة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - واشنطن
0
152

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات الـ24 الماضية 236,913 إصابة مؤكدة و3,435 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

ووفقاً للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، فقد بلغ عدد الإصابات بالفيروس في البلاد 16,756,581 إصابةً، فيما بلغ عدد الوفيات 306,427 حالة وفاة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,661
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,604
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
25,664
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,113

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة