سجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات الـ24 الماضية 236,913 إصابة مؤكدة و3,435 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
ووفقاً للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، فقد بلغ عدد الإصابات بالفيروس في البلاد 16,756,581 إصابةً، فيما بلغ عدد الوفيات 306,427 حالة وفاة.
الولايات المتحدة .. 236,913 إصابة مؤكدة و3,435 وفاة بكورونا
إجمالي الإصابات بلغ 16,756,581 والوفيات 306,427 حالة
سجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات الـ24 الماضية 236,913 إصابة مؤكدة و3,435 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
ووفقاً للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، فقد بلغ عدد الإصابات بالفيروس في البلاد 16,756,581 إصابةً، فيما بلغ عدد الوفيات 306,427 حالة وفاة.
سجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات الـ24 الماضية 236,913 إصابة مؤكدة و3,435 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
الولايات المتحدة .. 236,913 إصابة مؤكدة و3,435 وفاة بكورونا
إجمالي الإصابات بلغ 16,756,581 والوفيات 306,427 حالة
سجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات الـ24 الماضية 236,913 إصابة مؤكدة و3,435 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
ووفقاً للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، فقد بلغ عدد الإصابات بالفيروس في البلاد 16,756,581 إصابةً، فيما بلغ عدد الوفيات 306,427 حالة وفاة.