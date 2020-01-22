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"ملكية ينبع" تنفّذ دراسات قيمية لـ 3 مشاريع أحدها في جازان

حرصاً على تحقيق مبادرات الرؤية في رفع كفاءة وجودة الإنفاق

نفّذ فريق العمل بإدارة المشاريع بالهيئة الملكية بينبع، ممثلاً في قسم الهندسة القيمية خلال شهر يناير 2020 ورشتَي دراسة هندسة قيمية لمشروعَي "توسعة قصر دار المرجان وجسرَي المشاة لربط الممشى الرياضي على طريق الملك خالد وطريق الملك فيصل"، بتكلفة تجاوزت 74 مليون ريال، إضافة إلى ورشة دراسة هندسة قيمية لمشروع "سكن كادر التمريض بمدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية" بتكلفة تجاوزت 140 مليون ريال.

ومن المتوقع أن تسهم هذه الدراسات القيمية وبشكل فعّال في تحسين ورفع مستوى الجودة للمشاريع وتفادي دفع التكاليف الإضافية لها، إضافة إلى تبادل الخبرات بين أعضاء الفريق المشارك، من منطلق حرص الهيئة الملكية على تحقيق مبادرات الرؤية في رفع كفاءة الإنفاق وتحسين الحياة النوعية.

الهيئة الملكية بينبع ينبع جازان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"ملكية ينبع" تنفّذ دراسات قيمية لـ 3 مشاريع أحدها في جازان
سبق

نفّذ فريق العمل بإدارة المشاريع بالهيئة الملكية بينبع، ممثلاً في قسم الهندسة القيمية خلال شهر يناير 2020 ورشتَي دراسة هندسة قيمية لمشروعَي "توسعة قصر دار المرجان وجسرَي المشاة لربط الممشى الرياضي على طريق الملك خالد وطريق الملك فيصل"، بتكلفة تجاوزت 74 مليون ريال، إضافة إلى ورشة دراسة هندسة قيمية لمشروع "سكن كادر التمريض بمدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية" بتكلفة تجاوزت 140 مليون ريال.

ومن المتوقع أن تسهم هذه الدراسات القيمية وبشكل فعّال في تحسين ورفع مستوى الجودة للمشاريع وتفادي دفع التكاليف الإضافية لها، إضافة إلى تبادل الخبرات بين أعضاء الفريق المشارك، من منطلق حرص الهيئة الملكية على تحقيق مبادرات الرؤية في رفع كفاءة الإنفاق وتحسين الحياة النوعية.

22 يناير 2020 - 27 جمادى الأول 1441
09:08 AM

"ملكية ينبع" تنفّذ دراسات قيمية لـ 3 مشاريع أحدها في جازان

حرصاً على تحقيق مبادرات الرؤية في رفع كفاءة وجودة الإنفاق

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صحيفة سبق الإلكترونية - ينبع
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نفّذ فريق العمل بإدارة المشاريع بالهيئة الملكية بينبع، ممثلاً في قسم الهندسة القيمية خلال شهر يناير 2020 ورشتَي دراسة هندسة قيمية لمشروعَي "توسعة قصر دار المرجان وجسرَي المشاة لربط الممشى الرياضي على طريق الملك خالد وطريق الملك فيصل"، بتكلفة تجاوزت 74 مليون ريال، إضافة إلى ورشة دراسة هندسة قيمية لمشروع "سكن كادر التمريض بمدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية" بتكلفة تجاوزت 140 مليون ريال.

ومن المتوقع أن تسهم هذه الدراسات القيمية وبشكل فعّال في تحسين ورفع مستوى الجودة للمشاريع وتفادي دفع التكاليف الإضافية لها، إضافة إلى تبادل الخبرات بين أعضاء الفريق المشارك، من منطلق حرص الهيئة الملكية على تحقيق مبادرات الرؤية في رفع كفاءة الإنفاق وتحسين الحياة النوعية.

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