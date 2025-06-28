بالصور .. "سبق" تستعرض تفاصيل المخيمات والأسِرَّة ذات الدورين بـ"منى"

رأفت: تقع قرب مربع 5 بداية المشعر.. وبانتظار موافقة الجهة صاحبة الصلاحية

تستعرض "سبق" بالصور تفاصيل تجربة المخيمات ذات الدورين، بمشعر منى، والتي تعتبر خطوة هي الأولى من نوعها سيتم الاستفادة منها خلال موسم حج هذا العام 1440ه، بعد أن تم تفعيل استخدام الأسِرَّة ذات الدورين للعام الماضي.

ويكشف رئيس مجلس إدارة مؤسسة حجاج دول جنوب آسيا، الدكتور رأفت بدر، عن تفاصيل المخيمات ذات الدورين التي ستستخدمها المؤسسة، للحجاج الذين تتشرف بخدمتهم في مخيمات منى، ولأول مرة خلال موسم حج هذا العام، بعد أخذ موافقة الجهات المسؤولة، مؤكداً أنها تأتي في إطار تحسين بيئة سكن الحجاج والاستفادة من المساحات الموجودة في تحقيق الخصوصية للحاج مع مراعاة الاهتمام بقدسية المكان والزمان.

وفي تصريح خاص لـ"سبق"، قال الدكتور رأفت بدر: بدايةً معرض مشاعر ١ جاء بناء على توجيهات القيادة الرشيدة، بتوجيه من وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، وبتكليف من وزارة الحج وبالتعاون مع مؤسسة مطوفي حجاج جنوب آسيا، لتحسين بيئة سكن الحجاج في أحد مخيمات المؤسسة بمشعر منى، وبإشراف مباشر من وزير الحج والعمرة ونائبه.

وأضاف: قامت المؤسسة بتنفيذ أنشطة المعرض، والهدف منه وما سيعرضه المطورون على المستوى المحلي والعالمي الذي وجه وزير الداخلية بأن يكونوا مشاركين، لإبداء ما لديهم من خبرات في مجال تقديم الخدمات للحجاج في مشعر منى من ناحية التكييف والتجهيزات المقدمة للحجاج من ناحية الإعاشة وتحسين بيئة السكن أثناء تواجدهم في مشعر منى يوم التروية وأيام التشريق.

وتابع: من أهداف تجربة الخيام ذات الدورين التي سيتم تطبيقها خلال حج هذا العام أنها تتيح للحاج خصوصية المكان والزمان، وتضاعف أعداد استيعاب الخيمة الواحدة، حيث تشرف على تقييم التجربة كل من الجهات التالية: معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة بجامعة أم القرى، وهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، ووزارة الحج، والدفاع المدني، ليتم التوسع في التجربة خلال الأعوام المقبلة، بعد الموافقة من الجهات المختصة.

وزاد: المبادرات ليست فقط في تحسين سكن الحاج، بل طورنا المرافق العامة، من دورات مياه، وكذلك العمل على إنشاء مطابخ نموذجية متعددة الأدوار، إلى حانب تطوير الممررات داخل المخيم الذكي.

وعن المبادرات قال " رأفت ": من ضمن المبادرات التي نعمل عليها لتحسين بيئة سكن الحجاج والاستفادة من المساحات الموجودة في مشعر منى؛ طبقنا هذا العام مبادرة جديدة بإشراف مباشر من وزارة الحج والعمرة، وهي فكرة الخيمة ذات الدورين، حيث تم عرض الفكرة في معرض مشاعر1 المقام في منى في الوقت الحالي.

ولفت إلى أن الخيمة الذكية تحسّن من بيئة سكن الحجاج، وللاستفادة من نفس المساحة والعدد نفسه بطريقة تحفظ للحاج خصوصية المكان والزمان، والشعيرة؛ مؤكداً بأن الهدف من تطبيق تجربة الخيمة ذات الدورين هو تحسين بيئة سكن الحجاج وإدارة المخيم والاستفادة من المساحة في تحقيق الخصوصية للحاج، والاهتمام بقدسية المكان والزمان للحجاج وهم يؤدون الركن الخامس من أركان الإسلام وهو الحج.

وأشار "رأفت" إلى أن استيعاب الخيمة الواحدة بطبيعتها تتسع لعشرة أشخاص، فيما إذا تم استخدام الخيمة ذات الدورين سيكون العدد ضعف ذلك مع البقاء على ذات أعداد الحجاج في السنوات الماضية، مع مراعاة تحسين السكن ليكون مريح، خاصةً أن المؤسسات تعيش مرحلة تحوّل إلى شركات بعد صدور قرار مجلس الوزراء رقم 111 الصادر في تاريخ 1440/9/17.

وفيما يخص الأسِرّة ذات الدورين، أشار إلى أن الهدف هو الرغبة في التوسع في تطبيق التجربة لحج هذا العام، بعد أن تم تطبيقها العام الماضي.

ونوّه "رأفت" إلى أن الخيمة ذات الدورين الواقعة بالقرب من مربع 5 بداية منى؛ ستنفذ - بمشيئة الله - في موسم حج هذا العام بعد أخذ الموافقات اللازمة من الجهات المسؤولة.

وكان نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان، بحضور وزير الحج والعمرة، الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، ووكيل إمارة منطقة مكة الدكتور هشام الفالح، قد افتتح الأربعاء الماضي معرض مشاعر (١) الذي تنظمه مؤسسة مطوفي حجاج جنوب آسيا بمقر مخيمها الرئيس بمشعر منى، بتوجيه من وزارة الحج والعمرة، والمستمر لمدة أربعة أيام، والهادف لتحسين بيئة سكن الحجاج، وتجويد الخدمات المختلفة في المشاعر، بما يوائم توجيهات القيادة الرشيدة -أيدها الله- بتيسير رحلة ضيوف الرحمن منذ وصولهم وحتى مغادرتهم.