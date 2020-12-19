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"ابن شويه" ينتزع المركز الأول في فئة كأس النادي "إنتاج" بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

وسط منافسة من 10 سعوديين و3 كويتيين

حقق بندر بن صحن بن شويه، المركز الأول في فئة كأس النادي (إنتاج) لون الشعل اليوم السبت، في النسخة الخامسة من مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل.

وكانت الإثارة حاضرة اليوم في ختام منافسات كأس النادي (إنتاج)، والتي تأهل فيها عشرة سعوديين، وثلاثة كويتيين.

وحقق ابن شويه الكأس بعد منافسة قوية من حامل اللقب في النسخة الماضية خالد بن سعود بن حثلين، والذي تراجع للمركز الثاني، فيما خطف الكويتي رفاعي بن علوش العجمي المركز الثالث، وحل عارف بن عبد الهادي الشمري في المركز الرابع، وعبد الله بن مناحي العجمي في المركز الخامس.

وأحرز جفران بن فراج السبيعي المركز السادس، فيما حل بصيص بن فهد العجمي سابعا، وحمد بن جفران السبيعي ثامنا، ومشعل بن ضيدان العجمي تاسعاً، وعبدالله بن علي السبيعي عاشرا.

وعبر "ابن شويه" عن سعادته الغامرة بتحقيق كأس النادي بمهرجان الملك عبدالعزيز، وقال "هذا إنجاز نفتخر ونعتز به" .

وأضاف: "نشكر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده، الأمير محمد بن سلمان، يحفظهما الله، على الدعم والرعاية لهذا المهرجان، الذي لا مثيل له في العالم، ونهديهم الفوز وتحقيق اللقب".

وأضاف: "كما نشكر رئيس نادي الإبل الشيخ فهد بن حثلين؛ على التنظيم المميز، ونجاح المهرجان وتطوره، ونشكر جميع اللجان العاملة التي أسهمت في تميز المهرجان، كما نهدي الإنجاز لجماهيرنا العريضة، وكل من شارك وقدّم المباركة".

مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"ابن شويه" ينتزع المركز الأول في فئة كأس النادي "إنتاج" بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل
سبق

حقق بندر بن صحن بن شويه، المركز الأول في فئة كأس النادي (إنتاج) لون الشعل اليوم السبت، في النسخة الخامسة من مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل.

وكانت الإثارة حاضرة اليوم في ختام منافسات كأس النادي (إنتاج)، والتي تأهل فيها عشرة سعوديين، وثلاثة كويتيين.

وحقق ابن شويه الكأس بعد منافسة قوية من حامل اللقب في النسخة الماضية خالد بن سعود بن حثلين، والذي تراجع للمركز الثاني، فيما خطف الكويتي رفاعي بن علوش العجمي المركز الثالث، وحل عارف بن عبد الهادي الشمري في المركز الرابع، وعبد الله بن مناحي العجمي في المركز الخامس.

وأحرز جفران بن فراج السبيعي المركز السادس، فيما حل بصيص بن فهد العجمي سابعا، وحمد بن جفران السبيعي ثامنا، ومشعل بن ضيدان العجمي تاسعاً، وعبدالله بن علي السبيعي عاشرا.

وعبر "ابن شويه" عن سعادته الغامرة بتحقيق كأس النادي بمهرجان الملك عبدالعزيز، وقال "هذا إنجاز نفتخر ونعتز به" .

وأضاف: "نشكر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده، الأمير محمد بن سلمان، يحفظهما الله، على الدعم والرعاية لهذا المهرجان، الذي لا مثيل له في العالم، ونهديهم الفوز وتحقيق اللقب".

وأضاف: "كما نشكر رئيس نادي الإبل الشيخ فهد بن حثلين؛ على التنظيم المميز، ونجاح المهرجان وتطوره، ونشكر جميع اللجان العاملة التي أسهمت في تميز المهرجان، كما نهدي الإنجاز لجماهيرنا العريضة، وكل من شارك وقدّم المباركة".

19 ديسمبر 2020 - 4 جمادى الأول 1442
04:54 PM

"ابن شويه" ينتزع المركز الأول في فئة كأس النادي "إنتاج" بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

وسط منافسة من 10 سعوديين و3 كويتيين

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حمد الفراج - الرياض
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حقق بندر بن صحن بن شويه، المركز الأول في فئة كأس النادي (إنتاج) لون الشعل اليوم السبت، في النسخة الخامسة من مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل.

وكانت الإثارة حاضرة اليوم في ختام منافسات كأس النادي (إنتاج)، والتي تأهل فيها عشرة سعوديين، وثلاثة كويتيين.

وحقق ابن شويه الكأس بعد منافسة قوية من حامل اللقب في النسخة الماضية خالد بن سعود بن حثلين، والذي تراجع للمركز الثاني، فيما خطف الكويتي رفاعي بن علوش العجمي المركز الثالث، وحل عارف بن عبد الهادي الشمري في المركز الرابع، وعبد الله بن مناحي العجمي في المركز الخامس.

وأحرز جفران بن فراج السبيعي المركز السادس، فيما حل بصيص بن فهد العجمي سابعا، وحمد بن جفران السبيعي ثامنا، ومشعل بن ضيدان العجمي تاسعاً، وعبدالله بن علي السبيعي عاشرا.

وعبر "ابن شويه" عن سعادته الغامرة بتحقيق كأس النادي بمهرجان الملك عبدالعزيز، وقال "هذا إنجاز نفتخر ونعتز به" .

وأضاف: "نشكر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده، الأمير محمد بن سلمان، يحفظهما الله، على الدعم والرعاية لهذا المهرجان، الذي لا مثيل له في العالم، ونهديهم الفوز وتحقيق اللقب".

وأضاف: "كما نشكر رئيس نادي الإبل الشيخ فهد بن حثلين؛ على التنظيم المميز، ونجاح المهرجان وتطوره، ونشكر جميع اللجان العاملة التي أسهمت في تميز المهرجان، كما نهدي الإنجاز لجماهيرنا العريضة، وكل من شارك وقدّم المباركة".

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