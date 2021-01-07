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البيت الأبيض ينفي علمه ببيان "ترامب" بشأن انتقال السلطة

نشره مساعد الرئيس "سكافينو"

كشف مسؤول في البيت الأبيض، عن أن بيان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي أقر فيه اليوم (الخميس) بأنه سيكون هناك انتقال منظم صدر عبر "تويتر" من قبل مساعده دان سكافينو، دون علم المكتب الصحفي للبيت الأبيض.

وبحسب "سي إن إن"، رغم قرابة 6 ساعات من نشر "سكافينو" البيان في "تويتر"، لم يصدر البيت الأبيض البيان رسمياً، ولم يتم نشره حتى الآن إلا في حساب "تويتر" الشخصي لـ"سكافينو".

ولم يتضح بعد ما إذا كان البيت الأبيض سيصدر البيان عبر القنوات الرسمية.

ونشر "ترامب" بياناً هو الأول بعد مصادقة الكونجرس الأمريكي على فوز منافسه الديمقراطي جو بايدن بأصوات المجمع الانتخابي، ليصبح بذلك الرئيس المقبل للولايات المتحدة الأمريكية.

الرئيس الأمريكي ترامب الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن دونالد ترامب الانتخابات الرئاسية الأمريكية

الرئيسية/ أخبار العالم

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البيت الأبيض ينفي علمه ببيان "ترامب" بشأن انتقال السلطة
سبق

كشف مسؤول في البيت الأبيض، عن أن بيان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي أقر فيه اليوم (الخميس) بأنه سيكون هناك انتقال منظم صدر عبر "تويتر" من قبل مساعده دان سكافينو، دون علم المكتب الصحفي للبيت الأبيض.

وبحسب "سي إن إن"، رغم قرابة 6 ساعات من نشر "سكافينو" البيان في "تويتر"، لم يصدر البيت الأبيض البيان رسمياً، ولم يتم نشره حتى الآن إلا في حساب "تويتر" الشخصي لـ"سكافينو".

ولم يتضح بعد ما إذا كان البيت الأبيض سيصدر البيان عبر القنوات الرسمية.

ونشر "ترامب" بياناً هو الأول بعد مصادقة الكونجرس الأمريكي على فوز منافسه الديمقراطي جو بايدن بأصوات المجمع الانتخابي، ليصبح بذلك الرئيس المقبل للولايات المتحدة الأمريكية.

07 يناير 2021 - 23 جمادى الأول 1442
09:30 PM

البيت الأبيض ينفي علمه ببيان "ترامب" بشأن انتقال السلطة

نشره مساعد الرئيس "سكافينو"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشف مسؤول في البيت الأبيض، عن أن بيان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي أقر فيه اليوم (الخميس) بأنه سيكون هناك انتقال منظم صدر عبر "تويتر" من قبل مساعده دان سكافينو، دون علم المكتب الصحفي للبيت الأبيض.

وبحسب "سي إن إن"، رغم قرابة 6 ساعات من نشر "سكافينو" البيان في "تويتر"، لم يصدر البيت الأبيض البيان رسمياً، ولم يتم نشره حتى الآن إلا في حساب "تويتر" الشخصي لـ"سكافينو".

ولم يتضح بعد ما إذا كان البيت الأبيض سيصدر البيان عبر القنوات الرسمية.

ونشر "ترامب" بياناً هو الأول بعد مصادقة الكونجرس الأمريكي على فوز منافسه الديمقراطي جو بايدن بأصوات المجمع الانتخابي، ليصبح بذلك الرئيس المقبل للولايات المتحدة الأمريكية.

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