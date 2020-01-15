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"الفيفا" يعتزم فرض قيود "صارمة" على إعارة اللاعبين

قال: سيتم خفض عدد اللاعبين المُعارين إلى 8 فقط

يعتزم الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، فرض قيود "صارمة" على عدد اللاعبين الذين يحقّ لنادٍ واحد إعارتهم اعتبارًا من الموسم الحالي.

وبموجب القيود الجديدة من الاتحاد الدولي لكرة القدم؛ سيتم خفض عدد اللاعبين المعارين إلى 8 فقط؛ على أن يتم خفضه مرة أخرى في الموسم المقبل 2020- 2021 إلى 7 لاعبين، ثم 6 لاعبين في الموسم الذي يليه 2021- 2022.

ووفق ما نقلته "سكاي نيوز"، استخدمت بعض الأندية الأوروبية نظام الإعارة؛ للإبقاء على عدد كبير من المواهب الشابة الواعدة في سجلاتها؛ حيث تمنحهم الفرصة لخوض مباريات مع الفريق الأول في أندية خارجية، وربما تبيعهم بعد ذلك مقابل ثمن أكبر.

وبهذه الطريقة، سيحجّم مشروع الفيفا عددَ عمليات الانتقال للاعبين الدوليين للموسم التالي؛ وفق ما نقلته "آس" عن صحيفة "سبورت".

وسيتم إبلاغ الأندية بهذا الإجراء رسميًّا، وسيصبح ساريَ المفعول من الموسم المقبل للاعبين الذين تجاوزوا 22 عامًا؛ أي بعد أن يتم تشكيلهم، ودون الحاجة إلى العديد من الإعارات، لتزدهر حياتهم المهنية.

وبهذه القاعدة الجديدة، يريد الفيفا تضييق الخناق تدريجيًّا على الأندية التي تقوم باستقدام اللاعبين الأفارقة الذين انفصلوا عن أسرهم في سن صغيرة.

الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا فرض قيود صارمة

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"الفيفا" يعتزم فرض قيود "صارمة" على إعارة اللاعبين
سبق

يعتزم الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، فرض قيود "صارمة" على عدد اللاعبين الذين يحقّ لنادٍ واحد إعارتهم اعتبارًا من الموسم الحالي.

وبموجب القيود الجديدة من الاتحاد الدولي لكرة القدم؛ سيتم خفض عدد اللاعبين المعارين إلى 8 فقط؛ على أن يتم خفضه مرة أخرى في الموسم المقبل 2020- 2021 إلى 7 لاعبين، ثم 6 لاعبين في الموسم الذي يليه 2021- 2022.

ووفق ما نقلته "سكاي نيوز"، استخدمت بعض الأندية الأوروبية نظام الإعارة؛ للإبقاء على عدد كبير من المواهب الشابة الواعدة في سجلاتها؛ حيث تمنحهم الفرصة لخوض مباريات مع الفريق الأول في أندية خارجية، وربما تبيعهم بعد ذلك مقابل ثمن أكبر.

وبهذه الطريقة، سيحجّم مشروع الفيفا عددَ عمليات الانتقال للاعبين الدوليين للموسم التالي؛ وفق ما نقلته "آس" عن صحيفة "سبورت".

وسيتم إبلاغ الأندية بهذا الإجراء رسميًّا، وسيصبح ساريَ المفعول من الموسم المقبل للاعبين الذين تجاوزوا 22 عامًا؛ أي بعد أن يتم تشكيلهم، ودون الحاجة إلى العديد من الإعارات، لتزدهر حياتهم المهنية.

وبهذه القاعدة الجديدة، يريد الفيفا تضييق الخناق تدريجيًّا على الأندية التي تقوم باستقدام اللاعبين الأفارقة الذين انفصلوا عن أسرهم في سن صغيرة.

15 يناير 2020 - 20 جمادى الأول 1441
12:05 PM

"الفيفا" يعتزم فرض قيود "صارمة" على إعارة اللاعبين

قال: سيتم خفض عدد اللاعبين المُعارين إلى 8 فقط

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يعتزم الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، فرض قيود "صارمة" على عدد اللاعبين الذين يحقّ لنادٍ واحد إعارتهم اعتبارًا من الموسم الحالي.

وبموجب القيود الجديدة من الاتحاد الدولي لكرة القدم؛ سيتم خفض عدد اللاعبين المعارين إلى 8 فقط؛ على أن يتم خفضه مرة أخرى في الموسم المقبل 2020- 2021 إلى 7 لاعبين، ثم 6 لاعبين في الموسم الذي يليه 2021- 2022.

ووفق ما نقلته "سكاي نيوز"، استخدمت بعض الأندية الأوروبية نظام الإعارة؛ للإبقاء على عدد كبير من المواهب الشابة الواعدة في سجلاتها؛ حيث تمنحهم الفرصة لخوض مباريات مع الفريق الأول في أندية خارجية، وربما تبيعهم بعد ذلك مقابل ثمن أكبر.

وبهذه الطريقة، سيحجّم مشروع الفيفا عددَ عمليات الانتقال للاعبين الدوليين للموسم التالي؛ وفق ما نقلته "آس" عن صحيفة "سبورت".

وسيتم إبلاغ الأندية بهذا الإجراء رسميًّا، وسيصبح ساريَ المفعول من الموسم المقبل للاعبين الذين تجاوزوا 22 عامًا؛ أي بعد أن يتم تشكيلهم، ودون الحاجة إلى العديد من الإعارات، لتزدهر حياتهم المهنية.

وبهذه القاعدة الجديدة، يريد الفيفا تضييق الخناق تدريجيًّا على الأندية التي تقوم باستقدام اللاعبين الأفارقة الذين انفصلوا عن أسرهم في سن صغيرة.

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