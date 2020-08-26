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شاهد.. البيئة تضبط كمية من الحطب حمولة دينا بمركز ينبع النخل

تم تسليمها لمكتب الفرع لاتخاذ الإجراءات اللازمة

ضبط مكتب فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة ينبع، اليوم الأربعاء، خلال الجولات الرقابية الميدانية على منطقة المهراس التابعة لمركز ينبع النخل؛ كمية حطب حمولة دينا بأحد الشعاب المجاورة للوادي.

وتم التنسيق مع مركز شرطة ينبع النخل والبلدية، ومصادرة الحملة كاملة وتسليمها لمكتب فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة ينبع لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وزارة البيئة والمياه والزراعة محافظة ينبع

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. البيئة تضبط كمية من الحطب حمولة دينا بمركز ينبع النخل
سبق

ضبط مكتب فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة ينبع، اليوم الأربعاء، خلال الجولات الرقابية الميدانية على منطقة المهراس التابعة لمركز ينبع النخل؛ كمية حطب حمولة دينا بأحد الشعاب المجاورة للوادي.

وتم التنسيق مع مركز شرطة ينبع النخل والبلدية، ومصادرة الحملة كاملة وتسليمها لمكتب فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة ينبع لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

26 أغسطس 2020 - 7 محرّم 1442
06:19 PM

شاهد.. البيئة تضبط كمية من الحطب حمولة دينا بمركز ينبع النخل

تم تسليمها لمكتب الفرع لاتخاذ الإجراءات اللازمة

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صحيفة سبق الإلكترونية - ينبع
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ضبط مكتب فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة ينبع، اليوم الأربعاء، خلال الجولات الرقابية الميدانية على منطقة المهراس التابعة لمركز ينبع النخل؛ كمية حطب حمولة دينا بأحد الشعاب المجاورة للوادي.

وتم التنسيق مع مركز شرطة ينبع النخل والبلدية، ومصادرة الحملة كاملة وتسليمها لمكتب فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة ينبع لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

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