تكرارًا لحادث المكسيك.. شاهد ما حدث لروسي قفز من مروحية

كان الرجل يدور في الهواء صارخًا لإنقاذه

رغم أنها حادثة نادرة في عالم القفز بالمظلات من المروحيات، لكنها حدثت بالمكسيك منذ سنوات، وتكررت الثلاثاء الماضي في مدينة تشيتا جنوبي شرق روسيا، حين قفز جندي مظلي ثم تعلقت مظلته بالمروحية وظل الرجل معلقًا على ارتفاع 6500 قدم، في درجة حرارة 20 تحت الصفر، وتزيد المروحة الأمر سوءًا، بينما كانت الطائرة تتوجه به نحو المطار للهبوط.

وقالت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية: إذا كانت فكرة القفز من الطائرة كافية لإضعاف ركبتيك من الرعب، فقد ترغب بعدم مشاهدة هذين الحادثين، الروسي والمكسيكي الذي وقع منذ ست سنوات.

وكان المظلي الروسي قد قفز لتوه من طائرة هليكوبتر من طراز ميل مي 8 هيب، وذلك على ارتفاع 6500 قدم فوق مطار عسكري في قرية كشتاك بالقرب من مدينة تشيتا جنوبي شرق الروسية، صباح الثلاثاء، ثم علقت خيوط المظلة بذيل المروحية.

وفي الفيديو يمكن رؤية الجندي معلقًا في الهواء، كان متصلًا بخيوط المظلة بينما تهبط الطائرة ببطء.

وحسب الصحيفة: تمكّنت المروحية من إعادة المظلي بأمان إلى الأرض؛ حيث تجمع الجنود في المطار لمساعدته وتقديم الإسعافات الأولية له.

وحسب شهادة مكسيم ستيفانوفيتش، أحد سكان القرية الذي شهد الحادث الغريب، إنه لاحظ الطائرة الهليكوبتر وهي تحلق فوق المطار، في البداية اعتقد أن الجيش يختبر معدات جديدة، ولكنه اكتشف أن المظلي يتدلى تحت الطائرة".

وقال ستيفانوفيتش على موقع "تلغرام": "اتصلت على الفور بالشرطة وطلبت منهم الاتصال بالجيش في أسرع وقت".

وأضاف: "كنت أفكر في صحة الرجل، ربما كان يعاني من الصقيع الشديد في درجة حرارة 20 درجة مئوية تحت الصفر، وتحت مروحة الذيل، يمكن أن يكون الوضع أسوأ، فماذا لو التفت الخيوط على المروحة ورفعته نحوها؟".

ويتساءل ستيفانوفيتش: " كيف لم يره الطيار ولم يفعل شيئًا لإنقاذه؟".

وتقول "الديلي ميل": رغم أنه من الحوادث النادرة، فقد كان تكرارًا للحظة مخيفة حدثت منذ ست سنوات.

ففي عام 2014 ترك طاقم مروحية جنديًّا مظليًّا مكسيكيًّا يدور ويصرخ في الهواء بلا حول ولا قوة في الهواء على ارتفاع مئات الأقدام فوق الأرض عندما قفز مع مجموعة من زملائه، لكن علقت مظلته بالمروحية.

ورغم أن الفيديو انتهى والرجل لا يزال عالقًا بالطائرة وهو يدور كالمروحة ويصرخ، لكن تم نقله في النهاية إلى بر الأمان بطريقة ما ونقله إلى المستشفى حيث تلقى العلاج.





https://www.youtube.com/watch?v=-zBs64NlrdQ