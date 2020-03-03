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مصدر مسؤول بـ"الداخلية": اتخاذ إجراءات احترازية إضافية تجاه من زاروا دولاً موبوءة بـ"كورونا"

للحد من دخولهم أثناء فترة حضانة الفيروس أو اتخاذ إجراءات وقائية تجاههم عند المنافذ الحدودية

أعلن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية عن اتخاذ إجراءات احترازية إضافية عند المنافذ الحدودية، تجاه الأشخاص الذين زاروا دولاً موبوءة بفيروس "كورونا" الجديد covid 19.

وأوضح المصدر أنه نظراً إلى أن إجراءات التعامل مع هؤلاء الأشخاص تتم حالياً من خلال تتبعهم داخل المملكة، فإن الأمر يتطلب اتخاذ إجراءات إضافية للحد من دخولهم إلى أراضي المملكة، أثناء فترة حضانة الفيروس، أو اتخاذ إجراءات وقائية تجاههم عند المنافذ الحدودية.

وبناءً عليه فقد قررت الجهات المختصة ما يلي:

أولاً: قيام الجهات الأمنية فوراً بالتنسيق مع نظيراتها في دول مجلس التعاون الخليجي، ليكون الدخول إلى المملكة، بالنسبة للأشخاص الذين كانوا مسافرين خارج تلك الدول وفقاً لما يأتي:

1. في حال كان الراغب في دخول المملكة مواطناً سعودياً أو مقيما فيها، فيتم إشعار السلطات السعودية عند المنفذ، وفق الآلية التي يتفق عليها الجانبان، بأنه كان قادماً إلى تلك الدولة الخليجية من الخارج خلال الـ14 يوما الماضية، مع إيضاح الدولة التي سافر إليها، وأن يتم اتخاذ الإجراءات الصحية الاحترازية في المنفذ.

2. في حال كان القادم مواطناً لإحدى دول مجلس التعاون الخليجي، أو مقيماً فيها أو ماراً بها، فلا يسمح له بدخول المملكة، إلا بعد مضي 14 يوماً متصلة، من تاريخ عودته إلى تلك الدولة الخليجية مع إيضاح الدولة التي سافر إليها والتأكد من عدم ظهور أعراض المرض عليه.

ثانياً: تقوم الجهات الأمنية في المملكة كل فيما يخصه بالتعاون مع أي دولة من دول مجلس التعاون الخليجي، ترغب في تطبيق الإجراءات ذاتها، على القادمين إليها من المملكة.

وزارة الداخلية فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مصدر مسؤول بـ"الداخلية": اتخاذ إجراءات احترازية إضافية تجاه من زاروا دولاً موبوءة بـ"كورونا"
سبق

أعلن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية عن اتخاذ إجراءات احترازية إضافية عند المنافذ الحدودية، تجاه الأشخاص الذين زاروا دولاً موبوءة بفيروس "كورونا" الجديد covid 19.

وأوضح المصدر أنه نظراً إلى أن إجراءات التعامل مع هؤلاء الأشخاص تتم حالياً من خلال تتبعهم داخل المملكة، فإن الأمر يتطلب اتخاذ إجراءات إضافية للحد من دخولهم إلى أراضي المملكة، أثناء فترة حضانة الفيروس، أو اتخاذ إجراءات وقائية تجاههم عند المنافذ الحدودية.

وبناءً عليه فقد قررت الجهات المختصة ما يلي:

أولاً: قيام الجهات الأمنية فوراً بالتنسيق مع نظيراتها في دول مجلس التعاون الخليجي، ليكون الدخول إلى المملكة، بالنسبة للأشخاص الذين كانوا مسافرين خارج تلك الدول وفقاً لما يأتي:

1. في حال كان الراغب في دخول المملكة مواطناً سعودياً أو مقيما فيها، فيتم إشعار السلطات السعودية عند المنفذ، وفق الآلية التي يتفق عليها الجانبان، بأنه كان قادماً إلى تلك الدولة الخليجية من الخارج خلال الـ14 يوما الماضية، مع إيضاح الدولة التي سافر إليها، وأن يتم اتخاذ الإجراءات الصحية الاحترازية في المنفذ.

2. في حال كان القادم مواطناً لإحدى دول مجلس التعاون الخليجي، أو مقيماً فيها أو ماراً بها، فلا يسمح له بدخول المملكة، إلا بعد مضي 14 يوماً متصلة، من تاريخ عودته إلى تلك الدولة الخليجية مع إيضاح الدولة التي سافر إليها والتأكد من عدم ظهور أعراض المرض عليه.

ثانياً: تقوم الجهات الأمنية في المملكة كل فيما يخصه بالتعاون مع أي دولة من دول مجلس التعاون الخليجي، ترغب في تطبيق الإجراءات ذاتها، على القادمين إليها من المملكة.

03 مارس 2020 - 8 رجب 1441
03:27 PM
اخر تعديل
03 مارس 2020 - 8 رجب 1441
03:52 PM

مصدر مسؤول بـ"الداخلية": اتخاذ إجراءات احترازية إضافية تجاه من زاروا دولاً موبوءة بـ"كورونا"

للحد من دخولهم أثناء فترة حضانة الفيروس أو اتخاذ إجراءات وقائية تجاههم عند المنافذ الحدودية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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10,201

أعلن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية عن اتخاذ إجراءات احترازية إضافية عند المنافذ الحدودية، تجاه الأشخاص الذين زاروا دولاً موبوءة بفيروس "كورونا" الجديد covid 19.

وأوضح المصدر أنه نظراً إلى أن إجراءات التعامل مع هؤلاء الأشخاص تتم حالياً من خلال تتبعهم داخل المملكة، فإن الأمر يتطلب اتخاذ إجراءات إضافية للحد من دخولهم إلى أراضي المملكة، أثناء فترة حضانة الفيروس، أو اتخاذ إجراءات وقائية تجاههم عند المنافذ الحدودية.

وبناءً عليه فقد قررت الجهات المختصة ما يلي:

أولاً: قيام الجهات الأمنية فوراً بالتنسيق مع نظيراتها في دول مجلس التعاون الخليجي، ليكون الدخول إلى المملكة، بالنسبة للأشخاص الذين كانوا مسافرين خارج تلك الدول وفقاً لما يأتي:

1. في حال كان الراغب في دخول المملكة مواطناً سعودياً أو مقيما فيها، فيتم إشعار السلطات السعودية عند المنفذ، وفق الآلية التي يتفق عليها الجانبان، بأنه كان قادماً إلى تلك الدولة الخليجية من الخارج خلال الـ14 يوما الماضية، مع إيضاح الدولة التي سافر إليها، وأن يتم اتخاذ الإجراءات الصحية الاحترازية في المنفذ.

2. في حال كان القادم مواطناً لإحدى دول مجلس التعاون الخليجي، أو مقيماً فيها أو ماراً بها، فلا يسمح له بدخول المملكة، إلا بعد مضي 14 يوماً متصلة، من تاريخ عودته إلى تلك الدولة الخليجية مع إيضاح الدولة التي سافر إليها والتأكد من عدم ظهور أعراض المرض عليه.

ثانياً: تقوم الجهات الأمنية في المملكة كل فيما يخصه بالتعاون مع أي دولة من دول مجلس التعاون الخليجي، ترغب في تطبيق الإجراءات ذاتها، على القادمين إليها من المملكة.

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