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"ممارسات القطاع غير الربحي والتنمية المستدامة" ندوة افتراضية بمناسبة اليوم الوطني 91

نظمتها جمعية "تنامي" بالتعاون مع مجلس الجمعيات الأهلية بالرياض وحضرها 500 مشارك

نظمت الجمعية الخيرية لتطوير العمل التنموي "تنامي" ندوة افتراضية بعنوان "ممارسات القطاع غير الربحي في تحقيق التنمية المستدامة" بالشراكة مع مجلس الجمعيات الأهلية بمنطقة الرياض ضمن برنامج المجتمعات المهنية بمناسبة اليوم الوطني السعودي 91.

قدم محاور الندوة عبد الله فرحان الفيَّاض الرئيس التنفيذي لجائزة التميز في العمل الخيري بمحور “القيادة في المنظمات غير الربحية”، وعبدالعزيز الزكري أمين عام مجلس الجمعيات الأهلية بمنطقة الرياض بمحور “الشراكات الفعّالة”، ومشعل العنزي مدير التميز المؤسسي بجمعية تراؤف بمحور “التميز المؤسسي”، والدكتور فهد العليان رئيس مجموعة المسؤولية الاجتماعية في بنك الجزيرة بمحور “المسؤولية الاجتماعية”، ومحمد الفارس المدير العام لمركز الفارس للدراسات عن "الفقر.. الفهم وأثره في التشخيص والتدخلات التنموية".

وأكد المشاركون أن من أهم أدوار القائد في المنظمة غير الربحية هو الاهتمام بثقافة المنظمة وتهيئة الظروف للتغيير لما هو أفضل في توحيد صف المنظمة، ويكمن الإبداع في الكفاءة التنظيمية في القدرة على تنظيم المنظمة من الداخل لتحقيق النجاح الاستراتيجي الذي من أجله نشأت، إضافة إلى أهمية وجود إدارات للشراكات الفعالة في الهيكلة حتى يسير العمل وفق نظام محدد، على أن تكون هناك نفقات مستهدفة بدقة في الشراكات الفعالة حتى تتم تجزئة وانضباط العمل.

وأضافوا أن من أهم مفاهيم الجودة هو الوفاء بمتطلبات العميل والتحسين المستمر ورضا العميل، وتعد التقارير التعقيبية كنزًا معرفيًّا وثمرة مهمة من ثمرات المشاركة في جوائز التميز المؤسسي، كما أن المسؤولية المجتمعية هي التزام من الشركات بالمساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة، وبالتالي فلا بد من أن تتكاتف الجهود التنافسية التكاملية عند تفعيل "المسؤولية المجتمعية" من أجل تحقيق التنمية المستدامة.

واختتموا بأن فهم واستيعاب أنماط الفقر من أهم خطوات الحركة المثمرة في هذا المجال؛ حيث لا بد من مراعاة الفروق بين الأنماط للوصول إلى تشخيص دقيق وتدخل فاعل، وبالتالي فإنه من المهم إيجاد منهجية مبتكرة تقوم على أساس فهم واضح ودقيق للوضع القائم من طبيعة المستهدفين وتهدف إلى إحداث نقلة نوعية في مجال الأعمال الإغاثية والتطوعية.

أدار الندوة منسق العلاقات العامة بـ”تنامي” عبدالعزيز العيسى، وحضرها 511 مستفيدًا ومستفيدة، واختتمت بتقديم الشكر لشريك الندوة مجلس الجمعيات الأهلية بمنطقة الرياض، والمتحدثين الذين أثروا محاور الندوة، سائلين الله عز وجل أن يحفظ بلادنا ويديم أمنها وأمانها في يومها الوطني 91، وأن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد الأمين محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

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"ممارسات القطاع غير الربحي والتنمية المستدامة" ندوة افتراضية بمناسبة اليوم الوطني 91
سبق

نظمت الجمعية الخيرية لتطوير العمل التنموي "تنامي" ندوة افتراضية بعنوان "ممارسات القطاع غير الربحي في تحقيق التنمية المستدامة" بالشراكة مع مجلس الجمعيات الأهلية بمنطقة الرياض ضمن برنامج المجتمعات المهنية بمناسبة اليوم الوطني السعودي 91.

قدم محاور الندوة عبد الله فرحان الفيَّاض الرئيس التنفيذي لجائزة التميز في العمل الخيري بمحور “القيادة في المنظمات غير الربحية”، وعبدالعزيز الزكري أمين عام مجلس الجمعيات الأهلية بمنطقة الرياض بمحور “الشراكات الفعّالة”، ومشعل العنزي مدير التميز المؤسسي بجمعية تراؤف بمحور “التميز المؤسسي”، والدكتور فهد العليان رئيس مجموعة المسؤولية الاجتماعية في بنك الجزيرة بمحور “المسؤولية الاجتماعية”، ومحمد الفارس المدير العام لمركز الفارس للدراسات عن "الفقر.. الفهم وأثره في التشخيص والتدخلات التنموية".

وأكد المشاركون أن من أهم أدوار القائد في المنظمة غير الربحية هو الاهتمام بثقافة المنظمة وتهيئة الظروف للتغيير لما هو أفضل في توحيد صف المنظمة، ويكمن الإبداع في الكفاءة التنظيمية في القدرة على تنظيم المنظمة من الداخل لتحقيق النجاح الاستراتيجي الذي من أجله نشأت، إضافة إلى أهمية وجود إدارات للشراكات الفعالة في الهيكلة حتى يسير العمل وفق نظام محدد، على أن تكون هناك نفقات مستهدفة بدقة في الشراكات الفعالة حتى تتم تجزئة وانضباط العمل.

وأضافوا أن من أهم مفاهيم الجودة هو الوفاء بمتطلبات العميل والتحسين المستمر ورضا العميل، وتعد التقارير التعقيبية كنزًا معرفيًّا وثمرة مهمة من ثمرات المشاركة في جوائز التميز المؤسسي، كما أن المسؤولية المجتمعية هي التزام من الشركات بالمساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة، وبالتالي فلا بد من أن تتكاتف الجهود التنافسية التكاملية عند تفعيل "المسؤولية المجتمعية" من أجل تحقيق التنمية المستدامة.

واختتموا بأن فهم واستيعاب أنماط الفقر من أهم خطوات الحركة المثمرة في هذا المجال؛ حيث لا بد من مراعاة الفروق بين الأنماط للوصول إلى تشخيص دقيق وتدخل فاعل، وبالتالي فإنه من المهم إيجاد منهجية مبتكرة تقوم على أساس فهم واضح ودقيق للوضع القائم من طبيعة المستهدفين وتهدف إلى إحداث نقلة نوعية في مجال الأعمال الإغاثية والتطوعية.

أدار الندوة منسق العلاقات العامة بـ”تنامي” عبدالعزيز العيسى، وحضرها 511 مستفيدًا ومستفيدة، واختتمت بتقديم الشكر لشريك الندوة مجلس الجمعيات الأهلية بمنطقة الرياض، والمتحدثين الذين أثروا محاور الندوة، سائلين الله عز وجل أن يحفظ بلادنا ويديم أمنها وأمانها في يومها الوطني 91، وأن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد الأمين محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

23 سبتمبر 2021 - 16 صفر 1443
10:18 AM

"ممارسات القطاع غير الربحي والتنمية المستدامة" ندوة افتراضية بمناسبة اليوم الوطني 91

نظمتها جمعية "تنامي" بالتعاون مع مجلس الجمعيات الأهلية بالرياض وحضرها 500 مشارك

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زيد الخمشي - الرياض
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نظمت الجمعية الخيرية لتطوير العمل التنموي "تنامي" ندوة افتراضية بعنوان "ممارسات القطاع غير الربحي في تحقيق التنمية المستدامة" بالشراكة مع مجلس الجمعيات الأهلية بمنطقة الرياض ضمن برنامج المجتمعات المهنية بمناسبة اليوم الوطني السعودي 91.

قدم محاور الندوة عبد الله فرحان الفيَّاض الرئيس التنفيذي لجائزة التميز في العمل الخيري بمحور “القيادة في المنظمات غير الربحية”، وعبدالعزيز الزكري أمين عام مجلس الجمعيات الأهلية بمنطقة الرياض بمحور “الشراكات الفعّالة”، ومشعل العنزي مدير التميز المؤسسي بجمعية تراؤف بمحور “التميز المؤسسي”، والدكتور فهد العليان رئيس مجموعة المسؤولية الاجتماعية في بنك الجزيرة بمحور “المسؤولية الاجتماعية”، ومحمد الفارس المدير العام لمركز الفارس للدراسات عن "الفقر.. الفهم وأثره في التشخيص والتدخلات التنموية".

وأكد المشاركون أن من أهم أدوار القائد في المنظمة غير الربحية هو الاهتمام بثقافة المنظمة وتهيئة الظروف للتغيير لما هو أفضل في توحيد صف المنظمة، ويكمن الإبداع في الكفاءة التنظيمية في القدرة على تنظيم المنظمة من الداخل لتحقيق النجاح الاستراتيجي الذي من أجله نشأت، إضافة إلى أهمية وجود إدارات للشراكات الفعالة في الهيكلة حتى يسير العمل وفق نظام محدد، على أن تكون هناك نفقات مستهدفة بدقة في الشراكات الفعالة حتى تتم تجزئة وانضباط العمل.

وأضافوا أن من أهم مفاهيم الجودة هو الوفاء بمتطلبات العميل والتحسين المستمر ورضا العميل، وتعد التقارير التعقيبية كنزًا معرفيًّا وثمرة مهمة من ثمرات المشاركة في جوائز التميز المؤسسي، كما أن المسؤولية المجتمعية هي التزام من الشركات بالمساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة، وبالتالي فلا بد من أن تتكاتف الجهود التنافسية التكاملية عند تفعيل "المسؤولية المجتمعية" من أجل تحقيق التنمية المستدامة.

واختتموا بأن فهم واستيعاب أنماط الفقر من أهم خطوات الحركة المثمرة في هذا المجال؛ حيث لا بد من مراعاة الفروق بين الأنماط للوصول إلى تشخيص دقيق وتدخل فاعل، وبالتالي فإنه من المهم إيجاد منهجية مبتكرة تقوم على أساس فهم واضح ودقيق للوضع القائم من طبيعة المستهدفين وتهدف إلى إحداث نقلة نوعية في مجال الأعمال الإغاثية والتطوعية.

أدار الندوة منسق العلاقات العامة بـ”تنامي” عبدالعزيز العيسى، وحضرها 511 مستفيدًا ومستفيدة، واختتمت بتقديم الشكر لشريك الندوة مجلس الجمعيات الأهلية بمنطقة الرياض، والمتحدثين الذين أثروا محاور الندوة، سائلين الله عز وجل أن يحفظ بلادنا ويديم أمنها وأمانها في يومها الوطني 91، وأن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد الأمين محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

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