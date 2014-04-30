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الرئيس الفلبيني لرعاياه: غادروا الكويت

سيسعى لخروج الفلبينيين من دول الخليج

قال الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي إنه يرغب في مغادرة جميع الفلبينيين الكويت وسط الخلاف الدبلوماسي القائم بين البلدَيْن.

وحسب شبكة "سي إن إن"، قال دوتيرتي خلال لقائه الجالية الفلبينية في سنغافورة: "لم يعد بإمكاني تقبُّل ما يحدث".

وأضاف: "سأبلغ الحكومة الكويتية بأنهم على ما يبدو يحملون الضغائن لنا. لم أعد أرغب في إرسال الفلبينيين إلى الكويت؛ لأنهم على ما يبدو لا يحبون الفلبينيين"، وفق تصريحات الرئيس التي أوردتها الشبكة الإخبارية.

وتابع: "سأسحب العمال الفلبينيين المتبقين في الكويت". مضيفًا: "سأقترض المال لأساعدهم، وقد أستخدم المساعدات المالية من الصين لمساعدة الفلبينيين على مغادرة الكويت".

وأشار دوتيرتي إلى أنه سينحي جانبًا المفاوضات مع حكومة الكويت لإعطاء الأولوية لخروج الفلبينيين من دول الخليج.
وأوضح أنه لا يحمل الغضب أو الكراهية تجاه الكويت، لكنه قال إنه يدرك أن الكويت قد ترى العمال الفلبينيين "عبئًا" عليها.

الشعب الفلبيني.. المتضرر الأكبر
وحسب صحيفة "الوطن" الكويتية، قال النائب د. وليد الطبطبائي عبر حسابه الرسمي في تويتر: إن العمالة الفلبينية تحوِّل من الكويت نحو مليار دولار في السنة إلى الفلبين. موضحًا أن المتضرر الأكبر من قرار الرئيس الفلبيني هو شعبه وبلاده التي تعتمد في دخلها الأساسي على تحويلات العمالة الفلبينية في الخارج.

وأضاف الطبطبائي: "حتما سيتراجع (الرئيس الفلبيني) بسبب الضغط الشعبي، وهي ليست المرة الأولى التي يتراجع فيها".

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الرئيس الفلبيني لرعاياه: غادروا الكويت
سبق

قال الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي إنه يرغب في مغادرة جميع الفلبينيين الكويت وسط الخلاف الدبلوماسي القائم بين البلدَيْن.

وحسب شبكة "سي إن إن"، قال دوتيرتي خلال لقائه الجالية الفلبينية في سنغافورة: "لم يعد بإمكاني تقبُّل ما يحدث".

وأضاف: "سأبلغ الحكومة الكويتية بأنهم على ما يبدو يحملون الضغائن لنا. لم أعد أرغب في إرسال الفلبينيين إلى الكويت؛ لأنهم على ما يبدو لا يحبون الفلبينيين"، وفق تصريحات الرئيس التي أوردتها الشبكة الإخبارية.

وتابع: "سأسحب العمال الفلبينيين المتبقين في الكويت". مضيفًا: "سأقترض المال لأساعدهم، وقد أستخدم المساعدات المالية من الصين لمساعدة الفلبينيين على مغادرة الكويت".

وأشار دوتيرتي إلى أنه سينحي جانبًا المفاوضات مع حكومة الكويت لإعطاء الأولوية لخروج الفلبينيين من دول الخليج.
وأوضح أنه لا يحمل الغضب أو الكراهية تجاه الكويت، لكنه قال إنه يدرك أن الكويت قد ترى العمال الفلبينيين "عبئًا" عليها.

الشعب الفلبيني.. المتضرر الأكبر
وحسب صحيفة "الوطن" الكويتية، قال النائب د. وليد الطبطبائي عبر حسابه الرسمي في تويتر: إن العمالة الفلبينية تحوِّل من الكويت نحو مليار دولار في السنة إلى الفلبين. موضحًا أن المتضرر الأكبر من قرار الرئيس الفلبيني هو شعبه وبلاده التي تعتمد في دخلها الأساسي على تحويلات العمالة الفلبينية في الخارج.

وأضاف الطبطبائي: "حتما سيتراجع (الرئيس الفلبيني) بسبب الضغط الشعبي، وهي ليست المرة الأولى التي يتراجع فيها".

29 إبريل 2018 - 13 شعبان 1439
01:09 AM

الرئيس الفلبيني لرعاياه: غادروا الكويت

سيسعى لخروج الفلبينيين من دول الخليج

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي إنه يرغب في مغادرة جميع الفلبينيين الكويت وسط الخلاف الدبلوماسي القائم بين البلدَيْن.

وحسب شبكة "سي إن إن"، قال دوتيرتي خلال لقائه الجالية الفلبينية في سنغافورة: "لم يعد بإمكاني تقبُّل ما يحدث".

وأضاف: "سأبلغ الحكومة الكويتية بأنهم على ما يبدو يحملون الضغائن لنا. لم أعد أرغب في إرسال الفلبينيين إلى الكويت؛ لأنهم على ما يبدو لا يحبون الفلبينيين"، وفق تصريحات الرئيس التي أوردتها الشبكة الإخبارية.

وتابع: "سأسحب العمال الفلبينيين المتبقين في الكويت". مضيفًا: "سأقترض المال لأساعدهم، وقد أستخدم المساعدات المالية من الصين لمساعدة الفلبينيين على مغادرة الكويت".

وأشار دوتيرتي إلى أنه سينحي جانبًا المفاوضات مع حكومة الكويت لإعطاء الأولوية لخروج الفلبينيين من دول الخليج.
وأوضح أنه لا يحمل الغضب أو الكراهية تجاه الكويت، لكنه قال إنه يدرك أن الكويت قد ترى العمال الفلبينيين "عبئًا" عليها.

الشعب الفلبيني.. المتضرر الأكبر
وحسب صحيفة "الوطن" الكويتية، قال النائب د. وليد الطبطبائي عبر حسابه الرسمي في تويتر: إن العمالة الفلبينية تحوِّل من الكويت نحو مليار دولار في السنة إلى الفلبين. موضحًا أن المتضرر الأكبر من قرار الرئيس الفلبيني هو شعبه وبلاده التي تعتمد في دخلها الأساسي على تحويلات العمالة الفلبينية في الخارج.

وأضاف الطبطبائي: "حتما سيتراجع (الرئيس الفلبيني) بسبب الضغط الشعبي، وهي ليست المرة الأولى التي يتراجع فيها".

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