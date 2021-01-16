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الهيئة العامة للشورى تحيل عدة موضوعات على جدول أعمال المجلس

منها مقترح مشروع تعديل نظام الهيئة السعودية للتخصصات الصحية

أحالت الهيئة العامة لمجلس الشورى على جدول أعمال المجلس في اجتماعها الثالث من أعمال السنة الرابعة للدورة السابعة الذي عقدته أمس، برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور عبدالله بن سالم المعطاني، عددًا من التقارير التي رفعتها اللجان المتخصصة.

ووافقت الهيئة العامة لمجلس الشورى -في اجتماعها- على إحالة تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، بشأن طلب تصديق المملكة على اتفاقيات منظمة العمل الدولية رقم (95) بشأن حماية الأجور عام 1994م، واتفاقية المنظمة رقم (120) بشأن القواعد الصحيحة في التجارة والمكاتب عام 1964م.

كما وافقت الهيئة العامة على إحالة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة، بشأن اقتراح انضمام المملكة إلى اتفاقية الأمم المتحدة بشأن اتفاقية التسوية الدولية المنبثقة من الوساطة، وعلى إحالة تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة، بشأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والزراعة في المملكة العربية السعودية في روسيا الاتحادية لزيادة تصدير المنتجات الزراعية والغذائية.

وقررت الهيئة العامة، إحالة تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بشأن مذكرة تفاهم في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية ووزارة الشؤون الداخلية والاتصالات في اليابان.

كما قررت الهيئة العامة بمجلس الشورى في اجتماعها الثالث من السنة الرابعة من دورته الرابعة، إحالة تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات، بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية العقارية للعام المالي 1439/ 1440هـ.

وأحالت الهيئة العامة تقريرَ لجنة التعليم والبحث العلمي، بشأن التقرير السنوي للمركز الوطني للتعليم الإلكتروني للعام المالي 1439- 1440هـ، وتقرير اللجنة الصحية، بشأن مقترح مشروع تعديل نظام الهيئة السعودية للتخصصات الصحية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/2) وتاريخ 6/ 2/ 1413هـ، والمقدم استنادًا للمادة (23) من نظام المجلس.

وقررت الهيئة إحالة تقرير لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية، بشأن مشروع مذكرة تفاهم بين الديوان العام للمحاسبة في المملكة العربية السعودية وديوان الرقابة المالية الاتحادي في جمهورية العراق للتعاون في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني، وتقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار، بشأن التقرير السنوي العام للترفيه للعام المالي 1439/ 1440هـ.

ووافقت الهيئة العامة لمجلس الشورى على إحالة عدة تقارير من لجان المجلس المتخصصة، تضمنت مشاريع مذكرات تفاهم مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة في عدد من المجالات.

شارك في الاجتماع: مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان، والأمين العام الأستاذ محمد بن داخل المطيري، ورؤساء اللجان المتخصصة في المجلس.

مجلس الشورى الهيئة العامة لمجلس الشورى

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الهيئة العامة للشورى تحيل عدة موضوعات على جدول أعمال المجلس
سبق

أحالت الهيئة العامة لمجلس الشورى على جدول أعمال المجلس في اجتماعها الثالث من أعمال السنة الرابعة للدورة السابعة الذي عقدته أمس، برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور عبدالله بن سالم المعطاني، عددًا من التقارير التي رفعتها اللجان المتخصصة.

ووافقت الهيئة العامة لمجلس الشورى -في اجتماعها- على إحالة تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، بشأن طلب تصديق المملكة على اتفاقيات منظمة العمل الدولية رقم (95) بشأن حماية الأجور عام 1994م، واتفاقية المنظمة رقم (120) بشأن القواعد الصحيحة في التجارة والمكاتب عام 1964م.

كما وافقت الهيئة العامة على إحالة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة، بشأن اقتراح انضمام المملكة إلى اتفاقية الأمم المتحدة بشأن اتفاقية التسوية الدولية المنبثقة من الوساطة، وعلى إحالة تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة، بشأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والزراعة في المملكة العربية السعودية في روسيا الاتحادية لزيادة تصدير المنتجات الزراعية والغذائية.

وقررت الهيئة العامة، إحالة تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بشأن مذكرة تفاهم في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية ووزارة الشؤون الداخلية والاتصالات في اليابان.

كما قررت الهيئة العامة بمجلس الشورى في اجتماعها الثالث من السنة الرابعة من دورته الرابعة، إحالة تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات، بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية العقارية للعام المالي 1439/ 1440هـ.

وأحالت الهيئة العامة تقريرَ لجنة التعليم والبحث العلمي، بشأن التقرير السنوي للمركز الوطني للتعليم الإلكتروني للعام المالي 1439- 1440هـ، وتقرير اللجنة الصحية، بشأن مقترح مشروع تعديل نظام الهيئة السعودية للتخصصات الصحية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/2) وتاريخ 6/ 2/ 1413هـ، والمقدم استنادًا للمادة (23) من نظام المجلس.

وقررت الهيئة إحالة تقرير لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية، بشأن مشروع مذكرة تفاهم بين الديوان العام للمحاسبة في المملكة العربية السعودية وديوان الرقابة المالية الاتحادي في جمهورية العراق للتعاون في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني، وتقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار، بشأن التقرير السنوي العام للترفيه للعام المالي 1439/ 1440هـ.

ووافقت الهيئة العامة لمجلس الشورى على إحالة عدة تقارير من لجان المجلس المتخصصة، تضمنت مشاريع مذكرات تفاهم مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة في عدد من المجالات.

شارك في الاجتماع: مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان، والأمين العام الأستاذ محمد بن داخل المطيري، ورؤساء اللجان المتخصصة في المجلس.

16 يناير 2020 - 21 جمادى الأول 1441
11:29 AM
اخر تعديل
16 يناير 2020 - 21 جمادى الأول 1441
12:06 PM

الهيئة العامة للشورى تحيل عدة موضوعات على جدول أعمال المجلس

منها مقترح مشروع تعديل نظام الهيئة السعودية للتخصصات الصحية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أحالت الهيئة العامة لمجلس الشورى على جدول أعمال المجلس في اجتماعها الثالث من أعمال السنة الرابعة للدورة السابعة الذي عقدته أمس، برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور عبدالله بن سالم المعطاني، عددًا من التقارير التي رفعتها اللجان المتخصصة.

ووافقت الهيئة العامة لمجلس الشورى -في اجتماعها- على إحالة تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، بشأن طلب تصديق المملكة على اتفاقيات منظمة العمل الدولية رقم (95) بشأن حماية الأجور عام 1994م، واتفاقية المنظمة رقم (120) بشأن القواعد الصحيحة في التجارة والمكاتب عام 1964م.

كما وافقت الهيئة العامة على إحالة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة، بشأن اقتراح انضمام المملكة إلى اتفاقية الأمم المتحدة بشأن اتفاقية التسوية الدولية المنبثقة من الوساطة، وعلى إحالة تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة، بشأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والزراعة في المملكة العربية السعودية في روسيا الاتحادية لزيادة تصدير المنتجات الزراعية والغذائية.

وقررت الهيئة العامة، إحالة تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بشأن مذكرة تفاهم في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية ووزارة الشؤون الداخلية والاتصالات في اليابان.

كما قررت الهيئة العامة بمجلس الشورى في اجتماعها الثالث من السنة الرابعة من دورته الرابعة، إحالة تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات، بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية العقارية للعام المالي 1439/ 1440هـ.

وأحالت الهيئة العامة تقريرَ لجنة التعليم والبحث العلمي، بشأن التقرير السنوي للمركز الوطني للتعليم الإلكتروني للعام المالي 1439- 1440هـ، وتقرير اللجنة الصحية، بشأن مقترح مشروع تعديل نظام الهيئة السعودية للتخصصات الصحية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/2) وتاريخ 6/ 2/ 1413هـ، والمقدم استنادًا للمادة (23) من نظام المجلس.

وقررت الهيئة إحالة تقرير لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية، بشأن مشروع مذكرة تفاهم بين الديوان العام للمحاسبة في المملكة العربية السعودية وديوان الرقابة المالية الاتحادي في جمهورية العراق للتعاون في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني، وتقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار، بشأن التقرير السنوي العام للترفيه للعام المالي 1439/ 1440هـ.

ووافقت الهيئة العامة لمجلس الشورى على إحالة عدة تقارير من لجان المجلس المتخصصة، تضمنت مشاريع مذكرات تفاهم مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة في عدد من المجالات.

شارك في الاجتماع: مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان، والأمين العام الأستاذ محمد بن داخل المطيري، ورؤساء اللجان المتخصصة في المجلس.

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