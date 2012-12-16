الأمطار تهطل فاحذروا.. تنبيه من "النقل" لمستخدمي طريق وادي الفرع
دعت عبر فرعها بالمدينة المنورة لتهدئة السرعة متمنية السلامة للجميع
نبهت وزارة النقل والخدمات اللوجستية -ممثلة في فرعها بالمدينة المنورة- مستخدمي طريق #وادي_الفرع، مُسَبِّبَةً التنبيه بهطول الأمطار.
ودعا فرع الوزارة، عبر حسابه في "تويتر"، إلى أخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة؛ نظرًا لهطول الأمطار على الطريق، سائلًا السلامة للجميع.
الأمطار تهطل فاحذروا.. تنبيه من "النقل" لمستخدمي طريق وادي الفرع
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2021-12-16
نبهت وزارة النقل والخدمات اللوجستية -ممثلة في فرعها بالمدينة المنورة- مستخدمي طريق #وادي_الفرع، مُسَبِّبَةً التنبيه بهطول الأمطار.
ودعا فرع الوزارة، عبر حسابه في "تويتر"، إلى أخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة؛ نظرًا لهطول الأمطار على الطريق، سائلًا السلامة للجميع.
16 ديسمبر 2021 - 12 جمادى الأول 1443
09:06 AM
الأمطار تهطل فاحذروا.. تنبيه من "النقل" لمستخدمي طريق وادي الفرع
دعت عبر فرعها بالمدينة المنورة لتهدئة السرعة متمنية السلامة للجميع
نبهت وزارة النقل والخدمات اللوجستية -ممثلة في فرعها بالمدينة المنورة- مستخدمي طريق #وادي_الفرع، مُسَبِّبَةً التنبيه بهطول الأمطار.
ودعا فرع الوزارة، عبر حسابه في "تويتر"، إلى أخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة؛ نظرًا لهطول الأمطار على الطريق، سائلًا السلامة للجميع.