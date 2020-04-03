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مركز العمليات الأمنية "911": منع التجول بمكة والمدينة على مدى 24 ساعة

السماح بالخروج في أضيق نطاق لقضاء الاحتياجات "الضرورية"

أوضح مركز العمليات الأمنية الموحدة "911" أن ‏منع التجول في أرجاء مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة كافة على مدى (24) ساعة، ويُسمح لساكنيهما بالخروج من منازلهم في أضيق نطاق لقضاء الاحتياجات الضرورية فقط، وذلك داخل نطاق الحي السكني الذي يقيمون فيه، وخلال الفترة من الساعة السادسة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا يوميًا.

فيروس كورونا الجديد منع التجول

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مركز العمليات الأمنية "911": منع التجول بمكة والمدينة على مدى 24 ساعة
سبق

أوضح مركز العمليات الأمنية الموحدة "911" أن ‏منع التجول في أرجاء مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة كافة على مدى (24) ساعة، ويُسمح لساكنيهما بالخروج من منازلهم في أضيق نطاق لقضاء الاحتياجات الضرورية فقط، وذلك داخل نطاق الحي السكني الذي يقيمون فيه، وخلال الفترة من الساعة السادسة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا يوميًا.

03 إبريل 2020 - 10 شعبان 1441
01:18 AM

مركز العمليات الأمنية "911": منع التجول بمكة والمدينة على مدى 24 ساعة

السماح بالخروج في أضيق نطاق لقضاء الاحتياجات "الضرورية"

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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4,740

أوضح مركز العمليات الأمنية الموحدة "911" أن ‏منع التجول في أرجاء مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة كافة على مدى (24) ساعة، ويُسمح لساكنيهما بالخروج من منازلهم في أضيق نطاق لقضاء الاحتياجات الضرورية فقط، وذلك داخل نطاق الحي السكني الذي يقيمون فيه، وخلال الفترة من الساعة السادسة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا يوميًا.

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