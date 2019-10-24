النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

﻿بعد قفزة الـ30 مرتبة.. ما مكاسب السعودية من تقدمها في قائمة البلدان الأكثر تنافسية؟

عملية الإصلاح شملت الأنظمة واللوائح والإجراءات

في مؤشر دال على تقدمها المطرد في تحقيق أهداف "رؤية 2030"، الرامية إلى نقل السعودية إلى مصاف العالم الأول، حصلت المملكة على تقييم لافت جديد من البنك الدولي على صعيد إصلاح بيئة الأعمال، إذ قفزت 30 مرتبة دفعة واحدة من المرتبة 92 إلى المرتبة 62 في تقرير ممارسة الأعمال 2020، الذي أصدره البنك اليوم، ويتضمن تقييم أداء 190 دولة، جاءت السعودية الأكثر تقدماً في الإصلاح بينهم جميعاً، ما يعني أنها قادرة في مدى عامين فقط، على تحقيق طموحها في الوصول إلى مربع الدول العشر الأكثر تنافسية في العالم، لو أنها سارت بنفس الوتيرة في تطوير بيئة الأعمال لديها.

والتقدم الذي حققته السعودية في هذا المضمار؛ نتيجة جهود دؤوبة توزعت على إصلاح الأنظمة واللوائح من ناحية، ومن ناحية أخرى إصلاح الإجراءات العملية التي تستلزمها بيئة الأعمال، ومن واقع بيانات تقرير ممارسة الأعمال، وفيما يتعلق بمؤشر بدء النشاط التجاري، فإن ترتيب المملكة تحسن هذا العام بمقدار 103 مرات عن العام الماضي، وانتقلت على إثر ذلك من المرتبة 141 إلى المرتبة 38، وفي مؤشر استخراج التصاريح تحسن ترتيب المملكة من المرتبة 36 إلى المرتبة 28.

وشمل التقدم بقية الإجراءات، ففي مؤشر الحصول على الكهرباء، تحسن ترتيب السعودية هذا العام بمقدار 46 مرتبة عن العام الماضي، وانتقلت من المرتبة 64 إلى المرتبة 18، وفي مؤشر التجارة عبر الحدود تقدم ترتيب المملكة 72 مرتبة هذا العام مقارنة بالعام الماضي، وانتقلت المملكة من المرتبة 158 إلى المرتبة 86، والحال نفسه بالنسبة لبقية المؤشرات سواء مؤشر حماية أقلية المستثمرين أو مؤشر دفع الضرائب، أو مؤشر إنفاذ العقود.

ومن المهم التعرف على نوعية المكاسب التي ستجنيها السعودية من التقدم في الترتيب العالمي لممارسة الأعمال، الذي يعني تحسن قدرتها التنافسية بين الدول، فبحسب مجلة "فوربس" فإن "القدرة التنافسية لدولة ما ترتبط بالمعدلات الإنتاجية فيها، ومع رفع مستويات الإنتاجية يمكن للاقتصاد أن يتمتع بعملة قوية، وعائدات جذابة لرأس المال (الاستثمارات)، وارتفاع في الأجور، وهو ما يترجم إلى زيادة الثروات؛ للارتقاء بمستويات المعيشة للإنسان"، وهذا تحديداً ما ستجنيه السعودية مثل غيرها من الدول التي نجحت في الوصول إلى قائمة الدول العشر الأكثر تنافسية في العالم.

رؤية 2030 البنك الدولي السعودية الأكثر  تقدماً في الإصلاح

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
﻿بعد قفزة الـ30 مرتبة.. ما مكاسب السعودية من تقدمها في قائمة البلدان الأكثر تنافسية؟
سبق

في مؤشر دال على تقدمها المطرد في تحقيق أهداف "رؤية 2030"، الرامية إلى نقل السعودية إلى مصاف العالم الأول، حصلت المملكة على تقييم لافت جديد من البنك الدولي على صعيد إصلاح بيئة الأعمال، إذ قفزت 30 مرتبة دفعة واحدة من المرتبة 92 إلى المرتبة 62 في تقرير ممارسة الأعمال 2020، الذي أصدره البنك اليوم، ويتضمن تقييم أداء 190 دولة، جاءت السعودية الأكثر تقدماً في الإصلاح بينهم جميعاً، ما يعني أنها قادرة في مدى عامين فقط، على تحقيق طموحها في الوصول إلى مربع الدول العشر الأكثر تنافسية في العالم، لو أنها سارت بنفس الوتيرة في تطوير بيئة الأعمال لديها.

والتقدم الذي حققته السعودية في هذا المضمار؛ نتيجة جهود دؤوبة توزعت على إصلاح الأنظمة واللوائح من ناحية، ومن ناحية أخرى إصلاح الإجراءات العملية التي تستلزمها بيئة الأعمال، ومن واقع بيانات تقرير ممارسة الأعمال، وفيما يتعلق بمؤشر بدء النشاط التجاري، فإن ترتيب المملكة تحسن هذا العام بمقدار 103 مرات عن العام الماضي، وانتقلت على إثر ذلك من المرتبة 141 إلى المرتبة 38، وفي مؤشر استخراج التصاريح تحسن ترتيب المملكة من المرتبة 36 إلى المرتبة 28.

وشمل التقدم بقية الإجراءات، ففي مؤشر الحصول على الكهرباء، تحسن ترتيب السعودية هذا العام بمقدار 46 مرتبة عن العام الماضي، وانتقلت من المرتبة 64 إلى المرتبة 18، وفي مؤشر التجارة عبر الحدود تقدم ترتيب المملكة 72 مرتبة هذا العام مقارنة بالعام الماضي، وانتقلت المملكة من المرتبة 158 إلى المرتبة 86، والحال نفسه بالنسبة لبقية المؤشرات سواء مؤشر حماية أقلية المستثمرين أو مؤشر دفع الضرائب، أو مؤشر إنفاذ العقود.

ومن المهم التعرف على نوعية المكاسب التي ستجنيها السعودية من التقدم في الترتيب العالمي لممارسة الأعمال، الذي يعني تحسن قدرتها التنافسية بين الدول، فبحسب مجلة "فوربس" فإن "القدرة التنافسية لدولة ما ترتبط بالمعدلات الإنتاجية فيها، ومع رفع مستويات الإنتاجية يمكن للاقتصاد أن يتمتع بعملة قوية، وعائدات جذابة لرأس المال (الاستثمارات)، وارتفاع في الأجور، وهو ما يترجم إلى زيادة الثروات؛ للارتقاء بمستويات المعيشة للإنسان"، وهذا تحديداً ما ستجنيه السعودية مثل غيرها من الدول التي نجحت في الوصول إلى قائمة الدول العشر الأكثر تنافسية في العالم.

24 أكتوبر 2019 - 25 صفر 1441
06:24 PM

﻿بعد قفزة الـ30 مرتبة.. ما مكاسب السعودية من تقدمها في قائمة البلدان الأكثر تنافسية؟

عملية الإصلاح شملت الأنظمة واللوائح والإجراءات

A A A
محمد صبح - الرياض
3
3,056

في مؤشر دال على تقدمها المطرد في تحقيق أهداف "رؤية 2030"، الرامية إلى نقل السعودية إلى مصاف العالم الأول، حصلت المملكة على تقييم لافت جديد من البنك الدولي على صعيد إصلاح بيئة الأعمال، إذ قفزت 30 مرتبة دفعة واحدة من المرتبة 92 إلى المرتبة 62 في تقرير ممارسة الأعمال 2020، الذي أصدره البنك اليوم، ويتضمن تقييم أداء 190 دولة، جاءت السعودية الأكثر تقدماً في الإصلاح بينهم جميعاً، ما يعني أنها قادرة في مدى عامين فقط، على تحقيق طموحها في الوصول إلى مربع الدول العشر الأكثر تنافسية في العالم، لو أنها سارت بنفس الوتيرة في تطوير بيئة الأعمال لديها.

والتقدم الذي حققته السعودية في هذا المضمار؛ نتيجة جهود دؤوبة توزعت على إصلاح الأنظمة واللوائح من ناحية، ومن ناحية أخرى إصلاح الإجراءات العملية التي تستلزمها بيئة الأعمال، ومن واقع بيانات تقرير ممارسة الأعمال، وفيما يتعلق بمؤشر بدء النشاط التجاري، فإن ترتيب المملكة تحسن هذا العام بمقدار 103 مرات عن العام الماضي، وانتقلت على إثر ذلك من المرتبة 141 إلى المرتبة 38، وفي مؤشر استخراج التصاريح تحسن ترتيب المملكة من المرتبة 36 إلى المرتبة 28.

وشمل التقدم بقية الإجراءات، ففي مؤشر الحصول على الكهرباء، تحسن ترتيب السعودية هذا العام بمقدار 46 مرتبة عن العام الماضي، وانتقلت من المرتبة 64 إلى المرتبة 18، وفي مؤشر التجارة عبر الحدود تقدم ترتيب المملكة 72 مرتبة هذا العام مقارنة بالعام الماضي، وانتقلت المملكة من المرتبة 158 إلى المرتبة 86، والحال نفسه بالنسبة لبقية المؤشرات سواء مؤشر حماية أقلية المستثمرين أو مؤشر دفع الضرائب، أو مؤشر إنفاذ العقود.

ومن المهم التعرف على نوعية المكاسب التي ستجنيها السعودية من التقدم في الترتيب العالمي لممارسة الأعمال، الذي يعني تحسن قدرتها التنافسية بين الدول، فبحسب مجلة "فوربس" فإن "القدرة التنافسية لدولة ما ترتبط بالمعدلات الإنتاجية فيها، ومع رفع مستويات الإنتاجية يمكن للاقتصاد أن يتمتع بعملة قوية، وعائدات جذابة لرأس المال (الاستثمارات)، وارتفاع في الأجور، وهو ما يترجم إلى زيادة الثروات؛ للارتقاء بمستويات المعيشة للإنسان"، وهذا تحديداً ما ستجنيه السعودية مثل غيرها من الدول التي نجحت في الوصول إلى قائمة الدول العشر الأكثر تنافسية في العالم.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
35,576
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
33,056
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
28,180
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
36,996

كاريكاتير

توقيع ترامب يجبر أردوغان على الانسحاب من سوريا⁩

المقالات

رؤية لتطوير التعليم العالي لتحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع (1—2)

رؤية لتطوير التعليم العالي لتحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع (1—2)

محمد المنيع
التعليم وجدل الوزيرَيْن...!

التعليم وجدل الوزيرَيْن...!

حامد الإقبالي
الإسكان ورؤية 2030

الإسكان ورؤية 2030

سارة عفتان
مظاهرات لبنان.. لماذا جذبت الأنظار؟

مظاهرات لبنان.. لماذا جذبت الأنظار؟

عبدالرحمن المرشد
باحث علمي وشرعي.. وباحث عن شهرة..!!

باحث علمي وشرعي.. وباحث عن شهرة..!!

ماجد الحربي
أسئلة الطيارين للمراقبين الجويين!

أسئلة الطيارين للمراقبين الجويين!

منيف الحربي
ترقية الموظفين كل ست سنوات..!

ترقية الموظفين كل ست سنوات..!

محمد الصيـعري
قائد ناجح أو مدير فاشل

قائد ناجح أو مدير فاشل

منى الرشيدي
"منشآت".. الحل الأسرع للحالمين

"منشآت".. الحل الأسرع للحالمين

يحيى فقيهي
أسباب تعثُّر بعض البرامج والمشاريع التربوية في التعليم العام

أسباب تعثُّر بعض البرامج والمشاريع التربوية في التعليم العام

محمد المنيع

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة