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هيئة الأمر بالمعروف بالشرقية تُنهي استعداداتها للعمل أثناء إجازة عيد الأضحى

من خلال خطة ميدانية ووقائية وتوعوية

أنهى فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة الشرقية، استعداداته للعمل أثناء إجازة عيد الأضحى المبارك.

يأتي ذلك من خلال خطة ميدانية ووقائية وتوعوية تشمل تكليف عدد من الأعضاء الميدانيين للقيام بالجولات والدوريات الميدانية، مع اتخاذ جميع التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية المتعلّقة بجائحة كورونا، بما يحفظ سلامتهم أثناء أداء مهام عملهم.

وتشمل الاستعدادات: وضع خطة لجميع هيئات محافظات المنطقة ترتكز على جولات ميدانية على الأسواق والمجمعات التجارية والواجهات البحرية والشواطئ والمتنزهات والأماكن السياحية، تتخلّلها برامج توعوية ووقائية من خلال الشاشات واللوحات الإلكترونية في الشوارع العامة والمجمعات التجارية وغيرها، تتضمن رسائل إرشادية ووقائية.

من جانبه أكّد مدير عام فرع الرئاسة العامة بالشرقية الشيخ فهد بن فيصل الثبيتي، أن هذه الخطة تأتي بدعم ومتابعة الرئيس العام الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله السند - حفظه الله - لخدمة الدين والوطن.

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هيئة الأمر بالمعروف بالشرقية تُنهي استعداداتها للعمل أثناء إجازة عيد الأضحى
سبق

أنهى فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة الشرقية، استعداداته للعمل أثناء إجازة عيد الأضحى المبارك.

يأتي ذلك من خلال خطة ميدانية ووقائية وتوعوية تشمل تكليف عدد من الأعضاء الميدانيين للقيام بالجولات والدوريات الميدانية، مع اتخاذ جميع التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية المتعلّقة بجائحة كورونا، بما يحفظ سلامتهم أثناء أداء مهام عملهم.

وتشمل الاستعدادات: وضع خطة لجميع هيئات محافظات المنطقة ترتكز على جولات ميدانية على الأسواق والمجمعات التجارية والواجهات البحرية والشواطئ والمتنزهات والأماكن السياحية، تتخلّلها برامج توعوية ووقائية من خلال الشاشات واللوحات الإلكترونية في الشوارع العامة والمجمعات التجارية وغيرها، تتضمن رسائل إرشادية ووقائية.

من جانبه أكّد مدير عام فرع الرئاسة العامة بالشرقية الشيخ فهد بن فيصل الثبيتي، أن هذه الخطة تأتي بدعم ومتابعة الرئيس العام الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله السند - حفظه الله - لخدمة الدين والوطن.

13 يوليو 2021 - 3 ذو الحجة 1442
07:24 PM

هيئة الأمر بالمعروف بالشرقية تُنهي استعداداتها للعمل أثناء إجازة عيد الأضحى

من خلال خطة ميدانية ووقائية وتوعوية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أنهى فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة الشرقية، استعداداته للعمل أثناء إجازة عيد الأضحى المبارك.

يأتي ذلك من خلال خطة ميدانية ووقائية وتوعوية تشمل تكليف عدد من الأعضاء الميدانيين للقيام بالجولات والدوريات الميدانية، مع اتخاذ جميع التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية المتعلّقة بجائحة كورونا، بما يحفظ سلامتهم أثناء أداء مهام عملهم.

وتشمل الاستعدادات: وضع خطة لجميع هيئات محافظات المنطقة ترتكز على جولات ميدانية على الأسواق والمجمعات التجارية والواجهات البحرية والشواطئ والمتنزهات والأماكن السياحية، تتخلّلها برامج توعوية ووقائية من خلال الشاشات واللوحات الإلكترونية في الشوارع العامة والمجمعات التجارية وغيرها، تتضمن رسائل إرشادية ووقائية.

من جانبه أكّد مدير عام فرع الرئاسة العامة بالشرقية الشيخ فهد بن فيصل الثبيتي، أن هذه الخطة تأتي بدعم ومتابعة الرئيس العام الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله السند - حفظه الله - لخدمة الدين والوطن.

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