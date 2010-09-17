طارق التايب: حظوظ أندية ربع نهائي أبطال آسيا متساوية.. والهلال مرشح لتخطي بيرسبوليس

قال الدولي الليبي طارق التايب نجم الهلال السعودي السابق، إن الحظوظ متساوية بين أندية ربع نهائي دوري أبطال آسيا، رغم أن الهلال مرشح لتخطي عقبة خصمه بيرسبوليس.

وأسفرت قرعة ربع نهائي دوري أبطال آسيا لمنطقة الغرب، والتي جرت اليوم الجمعة، عن صدام الهلال السعودي ضد بيرسبوليس الإيراني، والنصر السعودي أمام الوحدة الإماراتي.

ونشر نجم الهلال السابق تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر" قال فيها :"مثل ما توقعت القرعة قبل يومين في أبوظبي الرياضية .. الهلال مع بيرسبوليس في دور الثمانية، حظوظ الفرق كلها متساوية".



وأضاف: "رغم المباريات تقام في الرياض، على الورق الزعيم المفضل والمرشح لكن في الملعب يجب التأكيد والتحضير الجيد خاصة في مباراة واحدة من خروج المغلوب".

وسيواجه الهلال نظيره بيرسبوليس الإيراني، يوم السبت، السادس عشر من شهر أكتوبر المقبل في المملكة العربية السعودية، ضمن ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

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