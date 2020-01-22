جاء ذلك بعد التحرّي والدقة ومتابعة الموقع من قبل المختصين من البلدية، والتأكد من أن المستودع يُستَغَلّ في تخزين المواد الغذائية والمكسرات والبهارات والتوابل والقهوة بكميات كبيرة، وتعبئتها بأكياس صغيرة ووضع لاصقات بتواريخ مزيفة. وقد تم ضبط أربعة عمال غير نظاميين قبل إغلاق المستودع، وتحرير محضر مشترك بين مندوب وزارة التجارة ومندوب الضبط الميداني لتطبيق الإجراءات النظامية، على اعتبار أن المضبوطات تتعلق بالغش التجاري مع ضبط عمالة غير نظامية.

صادر قسم الرقابة الصحية التابع لبلدية الورود الفرعية بأمانة منطقة تبوك، بالتعاون مع وزارة التجارة ومندوب الضبط الميداني؛ ٢٨٣٢٠ منتجًا متعدد الأصناف داخل مستودع بطريق المدينة غير مرخص.

ضبط عمالة غير نظامية تعبّئ الأغذية بتواريخ مزيفة في "ورود تبوك" صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-01-22 صادر قسم الرقابة الصحية التابع لبلدية الورود الفرعية بأمانة منطقة تبوك، بالتعاون مع وزارة التجارة ومندوب الضبط الميداني؛ ٢٨٣٢٠ منتجًا متعدد الأصناف داخل مستودع بطريق المدينة غير مرخص.

جاء ذلك بعد التحرّي والدقة ومتابعة الموقع من قبل المختصين من البلدية، والتأكد من أن المستودع يُستَغَلّ في تخزين المواد الغذائية والمكسرات والبهارات والتوابل والقهوة بكميات كبيرة، وتعبئتها بأكياس صغيرة ووضع لاصقات بتواريخ مزيفة.



وقد تم ضبط أربعة عمال غير نظاميين قبل إغلاق المستودع، وتحرير محضر مشترك بين مندوب وزارة التجارة ومندوب الضبط الميداني لتطبيق الإجراءات النظامية، على اعتبار أن المضبوطات تتعلق بالغش التجاري مع ضبط عمالة غير نظامية.

22 يناير 2020 - 27 جمادى الأول 1441 05:44 PM

ضبط عمالة غير نظامية تعبّئ الأغذية بتواريخ مزيفة في "ورود تبوك" البلدية صادرت ٢٨٣٢٠ منتجًا متعدّد الأصناف.. قبل إغلاق المستودع





A A A





3 مشاركة

صادر قسم الرقابة الصحية التابع لبلدية الورود الفرعية بأمانة منطقة تبوك، بالتعاون مع وزارة التجارة ومندوب الضبط الميداني؛ ٢٨٣٢٠ منتجًا متعدد الأصناف داخل مستودع بطريق المدينة غير مرخص.



جاء ذلك بعد التحرّي والدقة ومتابعة الموقع من قبل المختصين من البلدية، والتأكد من أن المستودع يُستَغَلّ في تخزين المواد الغذائية والمكسرات والبهارات والتوابل والقهوة بكميات كبيرة، وتعبئتها بأكياس صغيرة ووضع لاصقات بتواريخ مزيفة.



وقد تم ضبط أربعة عمال غير نظاميين قبل إغلاق المستودع، وتحرير محضر مشترك بين مندوب وزارة التجارة ومندوب الضبط الميداني لتطبيق الإجراءات النظامية، على اعتبار أن المضبوطات تتعلق بالغش التجاري مع ضبط عمالة غير نظامية.