"الشورى" يطالب هيئة تقويم التعليم بإعادة هيكلة الرسوم والمقابل المالي لخدماتها

المجلس أكد مطالبته بإنشاء هيئة سعودية للتخصصات الفنية والتقنية المساعدة

أكد مجلس "الشورى" خلال جلسته العادية الثالثة والخمسين للسنة الرابعة من الدورة السابعة (عن بُعد) المنعقدة برئاسة رئيس المجلس د.عبدالله آل الشيخ، على قراره القاضي بالمطالبة بإنشاء هيئة سعودية للتخصصات الفنية والتقنية المساعدة.

وطالَبَ المجلس المؤسسة العامة للتدريب التقني تطوير مشروع (أتقن) للتدريب المجتمعي، بالتنسيق مع الجامعات وإدارات التعليم والمؤسسات الأهلية.

كما طالَبَ، في قرار أصدره اليوم، المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، بتطوير برامج التدريب الحالية، واستحداث أنماط جديدة من التدريب المهني والتقني؛ لمواكبة التقدم التقني المتسارع الذي أحدثته الثورة الصناعية الرابعة.

ودعا المؤسسة العامة للتدريب التقني، إلى التوسع في برامج التدريب التعاوني في برامج التدريب التقني والمهني، مع التركيز على نظام التلمذة المهنية الصناعية.

كما طالَبَ بإجراء دراسة تقويمية لأداء هيئة تقويم التعليم والتدريب إجمالًا من جهة محايدة، ومدى تحقيقها لأهدافها المتعلقة برفع جودة التعليم والتدريب.

ودعا "الشورى" هيئة تقويم التعليم والتدريب إلى العمل على إعادة هيكلة الرسوم والمقابل المالي للخدمات التي تقدّمها؛ بما يضمن أن تكون في حدها الأدنى.

وطالَبَ "الشورى" في قرار أصدره اليوم، بتمكين هيئة تقويم التعليم والتدريب بشكل مباشر وسنوي، من تطبيق الاختبارات الوطنية وأدواتها التقويمية الأخرى المتعلقة بأركان العملية التعليمية على الجهات المشمولة في تنظيمها.

وناقش المجلس التقرير السنوي لوزارة الشؤون البلدية والقروية للعام المالي 1440/ 1441هـ.