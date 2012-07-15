"خدمة المجتمع" بجامعة الملك خالد تطرح 11 دبلومًا معتمدًا للقبول

بمدة تتراوح من 30 إلى 40 ساعة خلال العام الجامعي

أعلنت عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر في جامعة الملك خالد، طرح عدد من الدبلومات التطبيقية المعتمدة من الجامعة، والمصنفة من وزارة الخدمة المدنية، وذلك للقبول في العام الجامعي المقبل 1440/1441هـ بوساطة عمادة القبول والتسجيل.

وأوضح عميد خدمة المجتمع والتعليم المستمر، عمر علوان عقيل، أن العمادة تسعى من خلال طرح هذه الدبلومات، إلى الإسهام في تنمية قدرات المجتمع ومؤسساته، فيما شملت الدبلومات المطروحة 11 تخصصًا، تمثلت في البرمجة التطبيقية، والإدارة المكتبية، وبرمجة أنظمة المعلومات، وإدارة الموارد البشرية، والعلاقات العامة، والتسويق الإلكتروني، والمحاسبة التطبيقية، والسلامة والصحة المهنية، والتحرير والسكرتارية، وريادة الأعمال، واللغة الإنجليزية.

وتتراوح مدة برامج الدبلوم من 30 إلى 40 ساعة خلال عام جامعي واحد على اختلاف التخصصات.