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"النفط" الهندية: "أرامكو" أكّدت عدم حدوث أيّ نقص في الإمدادات

المملكة ورّدت لها من يناير إلى يوليو 788 ألفاً و200 برميل يومياً

قالت وزارة النفط الهندية، اليوم الإثنين، إن "أرامكو السعودية"؛ أكبر منتج للنفط في العالم، أبلغت شركات التكرير الهندية، أنه لن يكون هناك نقصٌ في الإمدادات، وذلك بعد الهجمات الآثمة على منشآت نفط خام سعودية يوم السبت.

ووفق "رويترز" أضافت الوزارة، أنها تراقب الوضع من كثب، وأنها تجري محادثات مع شركات تكرير هندية و"أرامكو السعودية".

والسعودية أكبر مورد نفط للهند بعد العراق، وفي الفترة من يناير إلى يوليو، ورّدت 788 ألفاً و200 برميل يومياً من النفط إلى الهند.

الرئيسية/ أخبار العالم

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"النفط" الهندية: "أرامكو" أكّدت عدم حدوث أيّ نقص في الإمدادات
سبق

قالت وزارة النفط الهندية، اليوم الإثنين، إن "أرامكو السعودية"؛ أكبر منتج للنفط في العالم، أبلغت شركات التكرير الهندية، أنه لن يكون هناك نقصٌ في الإمدادات، وذلك بعد الهجمات الآثمة على منشآت نفط خام سعودية يوم السبت.

ووفق "رويترز" أضافت الوزارة، أنها تراقب الوضع من كثب، وأنها تجري محادثات مع شركات تكرير هندية و"أرامكو السعودية".

والسعودية أكبر مورد نفط للهند بعد العراق، وفي الفترة من يناير إلى يوليو، ورّدت 788 ألفاً و200 برميل يومياً من النفط إلى الهند.

16 سبتمبر 2019 - 17 محرّم 1441
11:09 AM

"النفط" الهندية: "أرامكو" أكّدت عدم حدوث أيّ نقص في الإمدادات

المملكة ورّدت لها من يناير إلى يوليو 788 ألفاً و200 برميل يومياً

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قالت وزارة النفط الهندية، اليوم الإثنين، إن "أرامكو السعودية"؛ أكبر منتج للنفط في العالم، أبلغت شركات التكرير الهندية، أنه لن يكون هناك نقصٌ في الإمدادات، وذلك بعد الهجمات الآثمة على منشآت نفط خام سعودية يوم السبت.

ووفق "رويترز" أضافت الوزارة، أنها تراقب الوضع من كثب، وأنها تجري محادثات مع شركات تكرير هندية و"أرامكو السعودية".

والسعودية أكبر مورد نفط للهند بعد العراق، وفي الفترة من يناير إلى يوليو، ورّدت 788 ألفاً و200 برميل يومياً من النفط إلى الهند.

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53.8 مليار

31 يوليو
33,593
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
31,884
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