يستعد طلاب وطالبات التعليم العام، اليوم الأحد، أداء اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول من العام الحالي، عن بُعد، لأول مرة بسبب ما فرضته جائحة "كورونا". ويؤدي نحو ستة ملايين طالب وطالبة اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول، عن بُعد، اليوم الأحد، عبر منصة مدرستي، لأول مرة في تاريخ التعليم خارج أسوار المدارس، في ظل الظروف الاستثنائية التي تشهدها العملية التعليمية بسبب فيروس كورونا المستجد الذي ضرب العالم بأسره وتسبب في إغلاق المدارس، الأمر الذي أدى إلى مواصلة التعليم عن بعد في المملكة العربية السعودية عن طريق منصات سخرتها وزارة التعليم منذ تفشي الفيروس ونجحت في ذلك من قنوات تعليمية إلى جانب منصة مدرستي. واستبقت وزارة التعليم، موعد اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول بمنشورات ومواد إعلامية لتهيئة الطلاب والطالبات والتعريف بآلية أداء الاختبارات عن بُعد في ظل هذا الظرف الاستثنائي، ومنها؛ أنه يتم الاختبار النهائي لجميع مراحل التعليم العام عن بُعد خلال الأسبوعين 17 و 18 لكامل المقرر، وزمن اليوم الدراسي؛ أيام الاختبار ثلاث ساعات بما فيها وقت الاختبار والباقي يستثمر في إثراء العملية التعليمية لمعالجة الفاقد التعليمي، وتعد جداول الاختبارات من قِبل المدرسة؛ خمسة أيام فقط للمرحلة الابتدائية ولا تقل عن خمسة أيام للمرحلتين المتوسطة والثانوية. كما جاءت إجراءات الاختبارات عن بُعد، أن الدرجات ترصد في نظام نور وتظهر النتائج في آخر يوم من الاختبار، ولا يتجاوز الاختبارات مادتين في اليوم الواحد، إلى جانب حددت خمس دقائق تسبق الاختبار لتهيئة الطلاب. إلى جانب ذلك جاء زمن الاختبار بالتوزيع التالي؛ 10 درجات بحيث يكون الزمن 20 دقيقة وعدد الفقرات 10 فقرات، بينما 15 درجة يكون الزمن 30 دقيقة وعدد الفقرات 15 فقرة، فيما 20 درجة يكون الزمن 40 دقيقة وعدد الفقرات 20 فقرة. وحثّت وزارة التعليم أولياء أمور الطلاب العمل على تحقيق مبدأ الشراكة التربوية مع المدرسة وتوفير الجو المناسب لأبنائهم ومتابعتهم خلال فترة الاختبارات وتشجيعهم وتحفيزهم.

اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول خارج أسوار المدارس لأول مرة عبدالرزاق البجالي سبق 2020-12-20 يستعد طلاب وطالبات التعليم العام، اليوم الأحد، أداء اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول من العام الحالي، عن بُعد، لأول مرة بسبب ما فرضته جائحة "كورونا".



ويؤدي نحو ستة ملايين طالب وطالبة اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول، عن بُعد، اليوم الأحد، عبر منصة مدرستي، لأول مرة في تاريخ التعليم خارج أسوار المدارس، في ظل الظروف الاستثنائية التي تشهدها العملية التعليمية بسبب فيروس كورونا المستجد الذي ضرب العالم بأسره وتسبب في إغلاق المدارس، الأمر الذي أدى إلى مواصلة التعليم عن بعد في المملكة العربية السعودية عن طريق منصات سخرتها وزارة التعليم منذ تفشي الفيروس ونجحت في ذلك من قنوات تعليمية إلى جانب منصة مدرستي.



واستبقت وزارة التعليم، موعد اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول بمنشورات ومواد إعلامية لتهيئة الطلاب والطالبات والتعريف بآلية أداء الاختبارات عن بُعد في ظل هذا الظرف الاستثنائي، ومنها؛ أنه يتم الاختبار النهائي لجميع مراحل التعليم العام عن بُعد خلال الأسبوعين 17 و 18 لكامل المقرر، وزمن اليوم الدراسي؛ أيام الاختبار ثلاث ساعات بما فيها وقت الاختبار والباقي يستثمر في إثراء العملية التعليمية لمعالجة الفاقد التعليمي، وتعد جداول الاختبارات من قِبل المدرسة؛ خمسة أيام فقط للمرحلة الابتدائية ولا تقل عن خمسة أيام للمرحلتين المتوسطة والثانوية.



كما جاءت إجراءات الاختبارات عن بُعد، أن الدرجات ترصد في نظام نور وتظهر النتائج في آخر يوم من الاختبار، ولا يتجاوز الاختبارات مادتين في اليوم الواحد، إلى جانب حددت خمس دقائق تسبق الاختبار لتهيئة الطلاب.



إلى جانب ذلك جاء زمن الاختبار بالتوزيع التالي؛ 10 درجات بحيث يكون الزمن 20 دقيقة وعدد الفقرات 10 فقرات، بينما 15 درجة يكون الزمن 30 دقيقة وعدد الفقرات 15 فقرة، فيما 20 درجة يكون الزمن 40 دقيقة وعدد الفقرات 20 فقرة.



وحثّت وزارة التعليم أولياء أمور الطلاب العمل على تحقيق مبدأ الشراكة التربوية مع المدرسة وتوفير الجو المناسب لأبنائهم ومتابعتهم خلال فترة الاختبارات وتشجيعهم وتحفيزهم.

20 ديسمبر 2020 - 5 جمادى الأول 1442 12:23 AM

اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول خارج أسوار المدارس لأول مرة في ظل الظروف الاستثنائية التي تشهدها العملية التعليمية بسبب "كورونا"





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يستعد طلاب وطالبات التعليم العام، اليوم الأحد، أداء اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول من العام الحالي، عن بُعد، لأول مرة بسبب ما فرضته جائحة "كورونا".



ويؤدي نحو ستة ملايين طالب وطالبة اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول، عن بُعد، اليوم الأحد، عبر منصة مدرستي، لأول مرة في تاريخ التعليم خارج أسوار المدارس، في ظل الظروف الاستثنائية التي تشهدها العملية التعليمية بسبب فيروس كورونا المستجد الذي ضرب العالم بأسره وتسبب في إغلاق المدارس، الأمر الذي أدى إلى مواصلة التعليم عن بعد في المملكة العربية السعودية عن طريق منصات سخرتها وزارة التعليم منذ تفشي الفيروس ونجحت في ذلك من قنوات تعليمية إلى جانب منصة مدرستي.



واستبقت وزارة التعليم، موعد اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول بمنشورات ومواد إعلامية لتهيئة الطلاب والطالبات والتعريف بآلية أداء الاختبارات عن بُعد في ظل هذا الظرف الاستثنائي، ومنها؛ أنه يتم الاختبار النهائي لجميع مراحل التعليم العام عن بُعد خلال الأسبوعين 17 و 18 لكامل المقرر، وزمن اليوم الدراسي؛ أيام الاختبار ثلاث ساعات بما فيها وقت الاختبار والباقي يستثمر في إثراء العملية التعليمية لمعالجة الفاقد التعليمي، وتعد جداول الاختبارات من قِبل المدرسة؛ خمسة أيام فقط للمرحلة الابتدائية ولا تقل عن خمسة أيام للمرحلتين المتوسطة والثانوية.



كما جاءت إجراءات الاختبارات عن بُعد، أن الدرجات ترصد في نظام نور وتظهر النتائج في آخر يوم من الاختبار، ولا يتجاوز الاختبارات مادتين في اليوم الواحد، إلى جانب حددت خمس دقائق تسبق الاختبار لتهيئة الطلاب.



إلى جانب ذلك جاء زمن الاختبار بالتوزيع التالي؛ 10 درجات بحيث يكون الزمن 20 دقيقة وعدد الفقرات 10 فقرات، بينما 15 درجة يكون الزمن 30 دقيقة وعدد الفقرات 15 فقرة، فيما 20 درجة يكون الزمن 40 دقيقة وعدد الفقرات 20 فقرة.



وحثّت وزارة التعليم أولياء أمور الطلاب العمل على تحقيق مبدأ الشراكة التربوية مع المدرسة وتوفير الجو المناسب لأبنائهم ومتابعتهم خلال فترة الاختبارات وتشجيعهم وتحفيزهم.