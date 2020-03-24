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"مايكروسوفت" تحذّر: ثغرتان في نظام "ويندوز" تتعرضان للهجوم حاليًا

قالت: تسمح للهاكرز والمتطفلين بالتحكم الكامل في أجهزة الكمبيوتر

أطلقت شركة "مايكروسوفت" الأمريكية تحذيرًا لكل مستخدمي نظام تشغيل "ويندوز"، من اكتشافها ثغرتين أمنيتين تتعرضان حاليًا للهجوم من قِبَل هاكرز.

وأوضحت "مايكروسوفت"؛ وفقًا لما نقله موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، أن تلك الثغرات الجديدة، تسمح للهاكرز والمتطفلين بالتحكم الكامل في أجهزة الكمبيوتر سواء المنزلية أو المحمولة.

وأشارت "مايكروسوفت" إلى أن تلك الثغرات تظهر في مكتبة "ويندوز أدوبي مانجر"، والتي تسمح للتطبيقات بإدارة الخطوط المتاحة من أنظمة "أدوبي".

ويستغل الهاكرز نقاط ضعف في تلك المكتبة، تجعل مستخدمي "ويندوز" يمكنهم فتح مستندات مفخخة محملة ببرمجيات خبيثة.

وقالت "مايكروسوفت" إنها لا تزال تعمل على إصلاح الثغرات الأمنية، ومن المتوقع أن تصدر تصحيحًا وتحديثًا أمنيًّا يوم 14 أبريل المقبل، يحتوي على حل نهائي لتلك الثغرة.

ولكن خلال تلك الفترة يمكن أن يلجأ مستخدمو "ويندوز" إلى عدد من الحلول البديلة، مثل تعطيل جزء من المعاينة في مستكشف ويندوز؛ لمنع فتح تلك المستندات المفخخة.

شركة مايكروسوفت الأمريكية ويندوز

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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"مايكروسوفت" تحذّر: ثغرتان في نظام "ويندوز" تتعرضان للهجوم حاليًا
سبق

أطلقت شركة "مايكروسوفت" الأمريكية تحذيرًا لكل مستخدمي نظام تشغيل "ويندوز"، من اكتشافها ثغرتين أمنيتين تتعرضان حاليًا للهجوم من قِبَل هاكرز.

وأوضحت "مايكروسوفت"؛ وفقًا لما نقله موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، أن تلك الثغرات الجديدة، تسمح للهاكرز والمتطفلين بالتحكم الكامل في أجهزة الكمبيوتر سواء المنزلية أو المحمولة.

وأشارت "مايكروسوفت" إلى أن تلك الثغرات تظهر في مكتبة "ويندوز أدوبي مانجر"، والتي تسمح للتطبيقات بإدارة الخطوط المتاحة من أنظمة "أدوبي".

ويستغل الهاكرز نقاط ضعف في تلك المكتبة، تجعل مستخدمي "ويندوز" يمكنهم فتح مستندات مفخخة محملة ببرمجيات خبيثة.

وقالت "مايكروسوفت" إنها لا تزال تعمل على إصلاح الثغرات الأمنية، ومن المتوقع أن تصدر تصحيحًا وتحديثًا أمنيًّا يوم 14 أبريل المقبل، يحتوي على حل نهائي لتلك الثغرة.

ولكن خلال تلك الفترة يمكن أن يلجأ مستخدمو "ويندوز" إلى عدد من الحلول البديلة، مثل تعطيل جزء من المعاينة في مستكشف ويندوز؛ لمنع فتح تلك المستندات المفخخة.

24 مارس 2020 - 29 رجب 1441
10:29 AM

"مايكروسوفت" تحذّر: ثغرتان في نظام "ويندوز" تتعرضان للهجوم حاليًا

قالت: تسمح للهاكرز والمتطفلين بالتحكم الكامل في أجهزة الكمبيوتر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أطلقت شركة "مايكروسوفت" الأمريكية تحذيرًا لكل مستخدمي نظام تشغيل "ويندوز"، من اكتشافها ثغرتين أمنيتين تتعرضان حاليًا للهجوم من قِبَل هاكرز.

وأوضحت "مايكروسوفت"؛ وفقًا لما نقله موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، أن تلك الثغرات الجديدة، تسمح للهاكرز والمتطفلين بالتحكم الكامل في أجهزة الكمبيوتر سواء المنزلية أو المحمولة.

وأشارت "مايكروسوفت" إلى أن تلك الثغرات تظهر في مكتبة "ويندوز أدوبي مانجر"، والتي تسمح للتطبيقات بإدارة الخطوط المتاحة من أنظمة "أدوبي".

ويستغل الهاكرز نقاط ضعف في تلك المكتبة، تجعل مستخدمي "ويندوز" يمكنهم فتح مستندات مفخخة محملة ببرمجيات خبيثة.

وقالت "مايكروسوفت" إنها لا تزال تعمل على إصلاح الثغرات الأمنية، ومن المتوقع أن تصدر تصحيحًا وتحديثًا أمنيًّا يوم 14 أبريل المقبل، يحتوي على حل نهائي لتلك الثغرة.

ولكن خلال تلك الفترة يمكن أن يلجأ مستخدمو "ويندوز" إلى عدد من الحلول البديلة، مثل تعطيل جزء من المعاينة في مستكشف ويندوز؛ لمنع فتح تلك المستندات المفخخة.

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