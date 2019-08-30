"الأرصاد": استمرار هطول الأمطار الرعدية على جازان وعسير والباحة ومرتفعات مكة

رياح مثيرة للأتربة وتدنٍّ في مدى الرؤية على طول ساحل البحر الأحمر والطرق السريعة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق: جازان، عسير، الباحة ومرتفعات مكة المكرّمة، وتنشط الرياح السطحية على طول ساحل البحر الأحمر؛ مما يؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية بسبب الأتربة المُثارة، خاصة على الطرق السريعة والأماكن المفتوحة، وكذلك على منطقتَي الجوف والحدود الشمالية والأجزاء الشمالية للمنطقة الشرقية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية بسرعة 15 - 45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 12 - 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.