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حصيلة إصابات "كورونا" في أمريكا تتخطى 27 مليونًا

إجمالي الوفيات يرتفع إلى 463.482

تخطت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة اليوم الاثنين 27 مليون حالة، بحسب ما ذكرت جامعة جونز هوبكينز الأمريكية.

وبيّنت الجامعة التي تتابع الوضع الوبائي في البلاد اعتمادًا على بيانات ورسمية، وأخرى تنشرها وسائل الإعلام، وغيرها من المصادر المفتوحة، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة منذ بداية الجائحة إلى يومنا هذا بلغ 27.008.096 حالة، فيما وصل عدد الوفيات إلى 463.482، وفقًا لـ"رويترز".

وأوضحت "جونز هوبكينز" أنها سجّلت 86.928 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و1.268 حالة وفاة في الولايات المتحدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

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حصيلة إصابات "كورونا" في أمريكا تتخطى 27 مليونًا
سبق

تخطت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة اليوم الاثنين 27 مليون حالة، بحسب ما ذكرت جامعة جونز هوبكينز الأمريكية.

وبيّنت الجامعة التي تتابع الوضع الوبائي في البلاد اعتمادًا على بيانات ورسمية، وأخرى تنشرها وسائل الإعلام، وغيرها من المصادر المفتوحة، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة منذ بداية الجائحة إلى يومنا هذا بلغ 27.008.096 حالة، فيما وصل عدد الوفيات إلى 463.482، وفقًا لـ"رويترز".

وأوضحت "جونز هوبكينز" أنها سجّلت 86.928 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و1.268 حالة وفاة في الولايات المتحدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

08 فبراير 2021 - 26 جمادى الآخر 1442
08:33 PM

حصيلة إصابات "كورونا" في أمريكا تتخطى 27 مليونًا

إجمالي الوفيات يرتفع إلى 463.482

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تخطت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة اليوم الاثنين 27 مليون حالة، بحسب ما ذكرت جامعة جونز هوبكينز الأمريكية.

وبيّنت الجامعة التي تتابع الوضع الوبائي في البلاد اعتمادًا على بيانات ورسمية، وأخرى تنشرها وسائل الإعلام، وغيرها من المصادر المفتوحة، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة منذ بداية الجائحة إلى يومنا هذا بلغ 27.008.096 حالة، فيما وصل عدد الوفيات إلى 463.482، وفقًا لـ"رويترز".

وأوضحت "جونز هوبكينز" أنها سجّلت 86.928 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و1.268 حالة وفاة في الولايات المتحدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

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