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قادة الكشافة بـ"تعليم مكة" يواصلون خدمة قاصدي المسجد الحرام

جهودهم التطوعية تشمل التوعية بأهمية تطبيق الإجراءات الاحترازية

يشارك أكثر من 40 قائدًا كشفيًّا بتعليم مكة المكرمة في الأعمال التطوعية، بالتعاون مع الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام، في خدمة المعتمرين والمصلين بالمسجد الحرام.

وقال رئيس النشاط الكشفي بتعليم مكة المكرمة القائد زيادة قدير: دور قادة كشافة تعليم مكة يتمثل في توعية زوار بيت الله من المعتمرين والمصلين، بالتوعية والمساهمة في تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا.

وأضاف: تأتي مشاركة قادة كشافة التعليم بتوجيهات المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة الدكتور أحمد الزائدي للمساهمة في خدمة ضيوف الرحمن من المعتمرين والمصلين حتى يؤدوا مناسكهم بيسر وسهولة، وفق توجيهات القيادة الحكيمة.

وثمّن "قدير" جهود القادة الكشفيين من تعليم مكة المكرمة في خدمة قاصدي بيت الله الحرام، سائلا الله لهم الأجر والمثوبة.

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قادة الكشافة بـ"تعليم مكة" يواصلون خدمة قاصدي المسجد الحرام
سبق

يشارك أكثر من 40 قائدًا كشفيًّا بتعليم مكة المكرمة في الأعمال التطوعية، بالتعاون مع الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام، في خدمة المعتمرين والمصلين بالمسجد الحرام.

وقال رئيس النشاط الكشفي بتعليم مكة المكرمة القائد زيادة قدير: دور قادة كشافة تعليم مكة يتمثل في توعية زوار بيت الله من المعتمرين والمصلين، بالتوعية والمساهمة في تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا.

وأضاف: تأتي مشاركة قادة كشافة التعليم بتوجيهات المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة الدكتور أحمد الزائدي للمساهمة في خدمة ضيوف الرحمن من المعتمرين والمصلين حتى يؤدوا مناسكهم بيسر وسهولة، وفق توجيهات القيادة الحكيمة.

وثمّن "قدير" جهود القادة الكشفيين من تعليم مكة المكرمة في خدمة قاصدي بيت الله الحرام، سائلا الله لهم الأجر والمثوبة.

03 ديسمبر 2021 - 28 ربيع الآخر 1443
05:30 PM

قادة الكشافة بـ"تعليم مكة" يواصلون خدمة قاصدي المسجد الحرام

جهودهم التطوعية تشمل التوعية بأهمية تطبيق الإجراءات الاحترازية

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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يشارك أكثر من 40 قائدًا كشفيًّا بتعليم مكة المكرمة في الأعمال التطوعية، بالتعاون مع الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام، في خدمة المعتمرين والمصلين بالمسجد الحرام.

وقال رئيس النشاط الكشفي بتعليم مكة المكرمة القائد زيادة قدير: دور قادة كشافة تعليم مكة يتمثل في توعية زوار بيت الله من المعتمرين والمصلين، بالتوعية والمساهمة في تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا.

وأضاف: تأتي مشاركة قادة كشافة التعليم بتوجيهات المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة الدكتور أحمد الزائدي للمساهمة في خدمة ضيوف الرحمن من المعتمرين والمصلين حتى يؤدوا مناسكهم بيسر وسهولة، وفق توجيهات القيادة الحكيمة.

وثمّن "قدير" جهود القادة الكشفيين من تعليم مكة المكرمة في خدمة قاصدي بيت الله الحرام، سائلا الله لهم الأجر والمثوبة.

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