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بالفيديو.. لحظة وقوع انفجار وحريق ضخم بمصفاة نفط إندونيسية

سادس أكبر مصفاة بالبلاد وتنتج 125 ألف برميل يوميًّا

ذكرت تقارير إعلامية في إندونيسيا أن حريقًا ضخمًا اندلع في مصفاة بالونغان للنفط التي تديرها شركة النفط والغاز الحكومية بي.تي. برتامينا.

وحسب "سكاي نيوز عربية"، قال موقع "ديتيك دوت كوم" الإخباري: إن الحريق اندلع بعد منتصف الليل. وأظهرت مقاطع مصورة على مواقع التواصل الاجتماعي ألسنة ضخمة من اللهب في المنشأة الواقعة بمقاطعة إندرامايو في جاوة الغربية.

وحسب تليفزيون "كومباس تي في" الإندونيسي؛ فقد وقع انفجار ضخم قبيل اندلاع الحريق، وقد هرعت الآلاف من سيارات الإطفاء لمحاولة السيطرة على الحريق، كما تم إخلاء المنطقة المحيطة من السكان، خشية امتداد الحريق.

ونقل " كومباس تي في" عن شهود عيان، أنه كانت هناك رائحة كريهة قبيل وقوع الانفجار.

ولم يتسنَّ الوصول إلى مسؤولين في الشركة حتى الآن للتعقيب.

وتعد مصفاة بالونغان سادس أكبر مصفاة نفط بالبلاد، وتنتج 125 ألف برميل يوميًّا.

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بالفيديو.. لحظة وقوع انفجار وحريق ضخم بمصفاة نفط إندونيسية
سبق

ذكرت تقارير إعلامية في إندونيسيا أن حريقًا ضخمًا اندلع في مصفاة بالونغان للنفط التي تديرها شركة النفط والغاز الحكومية بي.تي. برتامينا.

وحسب "سكاي نيوز عربية"، قال موقع "ديتيك دوت كوم" الإخباري: إن الحريق اندلع بعد منتصف الليل. وأظهرت مقاطع مصورة على مواقع التواصل الاجتماعي ألسنة ضخمة من اللهب في المنشأة الواقعة بمقاطعة إندرامايو في جاوة الغربية.

وحسب تليفزيون "كومباس تي في" الإندونيسي؛ فقد وقع انفجار ضخم قبيل اندلاع الحريق، وقد هرعت الآلاف من سيارات الإطفاء لمحاولة السيطرة على الحريق، كما تم إخلاء المنطقة المحيطة من السكان، خشية امتداد الحريق.

ونقل " كومباس تي في" عن شهود عيان، أنه كانت هناك رائحة كريهة قبيل وقوع الانفجار.

ولم يتسنَّ الوصول إلى مسؤولين في الشركة حتى الآن للتعقيب.

وتعد مصفاة بالونغان سادس أكبر مصفاة نفط بالبلاد، وتنتج 125 ألف برميل يوميًّا.

29 مارس 2021 - 16 شعبان 1442
09:47 AM

بالفيديو.. لحظة وقوع انفجار وحريق ضخم بمصفاة نفط إندونيسية

سادس أكبر مصفاة بالبلاد وتنتج 125 ألف برميل يوميًّا

A A A
أيمن حسن - الرياض
1
4,695

ذكرت تقارير إعلامية في إندونيسيا أن حريقًا ضخمًا اندلع في مصفاة بالونغان للنفط التي تديرها شركة النفط والغاز الحكومية بي.تي. برتامينا.

وحسب "سكاي نيوز عربية"، قال موقع "ديتيك دوت كوم" الإخباري: إن الحريق اندلع بعد منتصف الليل. وأظهرت مقاطع مصورة على مواقع التواصل الاجتماعي ألسنة ضخمة من اللهب في المنشأة الواقعة بمقاطعة إندرامايو في جاوة الغربية.

وحسب تليفزيون "كومباس تي في" الإندونيسي؛ فقد وقع انفجار ضخم قبيل اندلاع الحريق، وقد هرعت الآلاف من سيارات الإطفاء لمحاولة السيطرة على الحريق، كما تم إخلاء المنطقة المحيطة من السكان، خشية امتداد الحريق.

ونقل " كومباس تي في" عن شهود عيان، أنه كانت هناك رائحة كريهة قبيل وقوع الانفجار.

ولم يتسنَّ الوصول إلى مسؤولين في الشركة حتى الآن للتعقيب.

وتعد مصفاة بالونغان سادس أكبر مصفاة نفط بالبلاد، وتنتج 125 ألف برميل يوميًّا.

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