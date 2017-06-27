النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

ضَبْط 1000 كجم تبغًا ونكهات معسل و300 كيس نشوق

داخل معمل بمكة

ضبطت الفِرق الرقابية بأمانة العاصمة المقدسة أكثر من 1000 كجم تبغًا ومشتقاته، ونكهات معسل مجهولة المصدر، و300 كيس نشوق، وذلك في معمل مخالف بالحسينية بمكة المكرمة.

وشملت المضبوطات 450 كجم جراكًا، و390 كجم معسلاً، و180 كجم نشارة خشب.

وقد تم الضبط ضمن أعمال اللجنة المشكَّلة بالتعاون مع ‫وكالة البلديات ممثلة في ‫بلدية العزيزية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة.

أمانة العاصمة المقدسة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
ضَبْط 1000 كجم تبغًا ونكهات معسل و300 كيس نشوق
سبق

ضبطت الفِرق الرقابية بأمانة العاصمة المقدسة أكثر من 1000 كجم تبغًا ومشتقاته، ونكهات معسل مجهولة المصدر، و300 كيس نشوق، وذلك في معمل مخالف بالحسينية بمكة المكرمة.

وشملت المضبوطات 450 كجم جراكًا، و390 كجم معسلاً، و180 كجم نشارة خشب.

وقد تم الضبط ضمن أعمال اللجنة المشكَّلة بالتعاون مع ‫وكالة البلديات ممثلة في ‫بلدية العزيزية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة.

26 يونيو 2021 - 16 ذو القعدة 1442
10:29 PM

ضَبْط 1000 كجم تبغًا ونكهات معسل و300 كيس نشوق

داخل معمل بمكة

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
2
2,346

ضبطت الفِرق الرقابية بأمانة العاصمة المقدسة أكثر من 1000 كجم تبغًا ومشتقاته، ونكهات معسل مجهولة المصدر، و300 كيس نشوق، وذلك في معمل مخالف بالحسينية بمكة المكرمة.

وشملت المضبوطات 450 كجم جراكًا، و390 كجم معسلاً، و180 كجم نشارة خشب.

وقد تم الضبط ضمن أعمال اللجنة المشكَّلة بالتعاون مع ‫وكالة البلديات ممثلة في ‫بلدية العزيزية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,806
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,246
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,444
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
33,020

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

مدن تتضخم وأخرى تتقزم

مدن تتضخم وأخرى تتقزم

جمعان الكرت
المتقاعد.. متى يرحـل؟!!

المتقاعد.. متى يرحـل؟!!

محمد الصيعري
خطباء الجمعة.. المحتوى والأداء..!!

خطباء الجمعة.. المحتوى والأداء..!!

عبدالمحسن الحارثي
لكل متقاعد.. اطمئن

لكل متقاعد.. اطمئن

بندر مغرم الشهري
الحكمة والسفاهة

الحكمة والسفاهة

حمد خالد العرق
كورونا يحارب العنوسة!!

كورونا يحارب العنوسة!!

علي آل شرمة
مسوي على نفسه زحمة

مسوي على نفسه زحمة

عبدالعزيز بن ذياب
الصقر للتقبيل.. لعدم التفرغ..!!

الصقر للتقبيل.. لعدم التفرغ..!!

محمد الصيعري
المُخْرِجُ الأميركي وتقوية الفُرس..!!

المُخْرِجُ الأميركي وتقوية الفُرس..!!

عبدالمحسن الحارثي
المكتبات.. ورؤية 2030!!

المكتبات.. ورؤية 2030!!

غسان محمد عسيلان
ولا ظـل حائـط

ولا ظـل حائـط

أحمد عجب
الآباء مخلوقات من نور

الآباء مخلوقات من نور

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة