ضَبْط 1000 كجم تبغًا ونكهات معسل و300 كيس نشوق

داخل معمل بمكة

ضبطت الفِرق الرقابية بأمانة العاصمة المقدسة أكثر من 1000 كجم تبغًا ومشتقاته، ونكهات معسل مجهولة المصدر، و300 كيس نشوق، وذلك في معمل مخالف بالحسينية بمكة المكرمة.



وشملت المضبوطات 450 كجم جراكًا، و390 كجم معسلاً، و180 كجم نشارة خشب.



وقد تم الضبط ضمن أعمال اللجنة المشكَّلة بالتعاون مع ‫وكالة البلديات ممثلة في ‫بلدية العزيزية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة.