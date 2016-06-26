النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 1301 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1376 خلال الـ24 ساعة الماضية

"الشؤون الإسلامية" تُعيد افتتاح 7 مساجد في 5 مناطق

بعد تعقيمها.. في إطار الحرص على سلامة المصلين

أعادت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، افتتاح سبعة مساجد بعد إخلائها مؤقتاً وتعقيمها في خمس مناطق بعد ثبوت سبع حالات إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين.

وبلغ مجموع ما تمّ الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 140 يوماً 1672 مسجداً، في إطار الحرص على سلامة المصلين.

وأوضحت الوزارة أن المساجد التي جرى تعقيمها احترازياً وإعادة فتحها، مسجدان في كل من منطقتَي الباحة وجازان، ومسجد واحد في مناطق: عسير والشرقية والحدود الشمالية.

وذكرت أن تلك الإجراءات المتخذة لمزيد من الحرص على سلامة المصلين، إضافة إلى عمليات النظافة والصيانة المستمرة للمساجد كافة.

ودعت الوزارة المصلين ومنسوبي المساجد، إلى الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الشؤون الإسلامية" تُعيد افتتاح 7 مساجد في 5 مناطق
سبق

أعادت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، افتتاح سبعة مساجد بعد إخلائها مؤقتاً وتعقيمها في خمس مناطق بعد ثبوت سبع حالات إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين.

وبلغ مجموع ما تمّ الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 140 يوماً 1672 مسجداً، في إطار الحرص على سلامة المصلين.

وأوضحت الوزارة أن المساجد التي جرى تعقيمها احترازياً وإعادة فتحها، مسجدان في كل من منطقتَي الباحة وجازان، ومسجد واحد في مناطق: عسير والشرقية والحدود الشمالية.

وذكرت أن تلك الإجراءات المتخذة لمزيد من الحرص على سلامة المصلين، إضافة إلى عمليات النظافة والصيانة المستمرة للمساجد كافة.

ودعت الوزارة المصلين ومنسوبي المساجد، إلى الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد.

26 يونيو 2021 - 16 ذو القعدة 1442
12:09 PM
اخر تعديل
26 يونيو 2021 - 16 ذو القعدة 1442
04:40 PM

"الشؤون الإسلامية" تُعيد افتتاح 7 مساجد في 5 مناطق

بعد تعقيمها.. في إطار الحرص على سلامة المصلين

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
243

أعادت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، افتتاح سبعة مساجد بعد إخلائها مؤقتاً وتعقيمها في خمس مناطق بعد ثبوت سبع حالات إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين.

وبلغ مجموع ما تمّ الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 140 يوماً 1672 مسجداً، في إطار الحرص على سلامة المصلين.

وأوضحت الوزارة أن المساجد التي جرى تعقيمها احترازياً وإعادة فتحها، مسجدان في كل من منطقتَي الباحة وجازان، ومسجد واحد في مناطق: عسير والشرقية والحدود الشمالية.

وذكرت أن تلك الإجراءات المتخذة لمزيد من الحرص على سلامة المصلين، إضافة إلى عمليات النظافة والصيانة المستمرة للمساجد كافة.

ودعت الوزارة المصلين ومنسوبي المساجد، إلى الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,802
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,235
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,438
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
33,012

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

كورونا يحارب العنوسة!!

كورونا يحارب العنوسة!!

علي آل شرمة
مسوي على نفسه زحمة

مسوي على نفسه زحمة

عبدالعزيز بن ذياب
الصقر للتقبيل.. لعدم التفرغ..!!

الصقر للتقبيل.. لعدم التفرغ..!!

محمد الصيعري
المُخْرِجُ الأميركي وتقوية الفُرس..!!

المُخْرِجُ الأميركي وتقوية الفُرس..!!

عبدالمحسن الحارثي
المكتبات.. ورؤية 2030!!

المكتبات.. ورؤية 2030!!

غسان محمد عسيلان
ولا ظـل حائـط

ولا ظـل حائـط

أحمد عجب
الآباء مخلوقات من نور

الآباء مخلوقات من نور

مها الجبر
"مواسم السعودية".. ودفع عجلة الاقتصاد

"مواسم السعودية".. ودفع عجلة الاقتصاد

علي آل شرمة
الأولى عالميًا.. إنجاز سعودي يتكرر

الأولى عالميًا.. إنجاز سعودي يتكرر

بندر مغرم الشهري
فرص وظيفية بعد الخصخصة

فرص وظيفية بعد الخصخصة

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة